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Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 22.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:25 22.03.2025 (обновлено: 13:26 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 22.03.2025
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:25:00+03:00
2025-03-22T13:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сербия
россия
москва
александр вучич
сергей шойгу
александр вулин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве. "Ждем президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В этот священный для России и Сербии день мы вместе почтим память миллионов советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html
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сербия, россия, москва, александр вучич, сергей шойгу, александр вулин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Сергей Шойгу, Александр Вулин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы

Шойгу заявил, что Россия ждет президента Сербии Вучича в Москве 9 мая

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.
"Ждем президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В этот священный для России и Сербии день мы вместе почтим память миллионов советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом", - сказал Шойгу.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Должно быть стыдно". Вучич выступил с неожиданным заявлением
19 марта, 21:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСербияРоссияМоскваАлександр ВучичСергей ШойгуАлександр Вулин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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