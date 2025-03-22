https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html

Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы

Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 22.03.2025

Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы

Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:25:00+03:00

2025-03-22T13:25:00+03:00

2025-03-22T13:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сербия

россия

москва

александр вучич

сергей шойгу

александр вулин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве. "Ждем президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В этот священный для России и Сербии день мы вместе почтим память миллионов советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html

сербия

россия

москва

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сербия, россия, москва, александр вучич, сергей шойгу, александр вулин, 80-летие победы в великой отечественной войне