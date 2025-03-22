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Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 22.03.2025
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:25:00+03:00
2025-03-22T13:25:00+03:00
2025-03-22T13:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сербия
россия
москва
александр вучич
сергей шойгу
александр вулин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия ждёт президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве. "Ждем президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. В этот священный для России и Сербии день мы вместе почтим память миллионов советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом", - сказал Шойгу.
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сербия, россия, москва, александр вучич, сергей шойгу, александр вулин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Сергей Шойгу, Александр Вулин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия ждет Вучича в Москве на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Шойгу заявил, что Россия ждет президента Сербии Вучича в Москве 9 мая