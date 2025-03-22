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На западе Украины загорелся ж/д вокзал
На западе Украины загорелся ж/д вокзал - РИА Новости, 22.03.2025
На западе Украины загорелся ж/д вокзал
Масштабный пожар начался на территории железнодорожного вокзала города Здолбунов в Ровненской области на западе Украины, сообщило украинское издание... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:52:00+03:00
2025-03-22T21:52:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Масштабный пожар начался на территории железнодорожного вокзала города Здолбунов в Ровненской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". В Здолбунове расположен крупный железнодорожный узел и сортировочная станция, сам Здолбунов примыкает к Ровно с юга. "Масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала в Здолбунове Ровненской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Причины пожара не сообщаются, уточнили в публикации. В Ровненской области уже около двух суток не объявлялась воздушная тревога.
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ровненская область, украина, в мире
Ровненская область, Украина, В мире
На западе Украины загорелся ж/д вокзал
В Здолбунове на Украине загорелся железнодорожный вокзал