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В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов - РИА Новости, 22.03.2025
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22:47 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/vengrija-2006721088.html
В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов
В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов - РИА Новости, 22.03.2025
В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов
Венгерских оппозиционных депутатов, пытавшихся сорвать принятие закона о запрете ЛГБТ*-парадов, оштрафовали на сумму более 200 тысяч евро и отстранили от... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:47:00+03:00
2025-03-22T22:47:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Венгерских оппозиционных депутатов, пытавшихся сорвать принятие закона о запрете ЛГБТ*-парадов, оштрафовали на сумму более 200 тысяч евро и отстранили от заседаний на 12 дней, сообщила венгерская партия Momentum. Парламент Венгрии на заседании во вторник большинством голосов принял законопроект о запрете проведения ЛГБТ*-парадов. Депутаты из оппозиционной партии Momentum пытались сорвать заседание, во время обсуждения они подожгли цветные дымовые шашки и кричали "не позволим". "Наших (пятерых - ред.) депутатов в общей сложности оштрафовали на сумму 70 473 744 форинтов (более 177 тысяч евро - ред.)", - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В Momentum также отметили, что спикер венгерского парламента Ласло Кёвер отстранил депутатов от заседаний на 12 дней. Независимый депутат Акош Хадхази, тоже принявший участие в акции, сообщил, что его оштрафовали на 12 миллионов форинтов (более 30 тысяч евро - ред.) и тоже отстранили от заседаний. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в Будапеште больше не будут проводиться ЛГБТ*-парады, ранее возглавляемые экс-послом США в Венгрии Дэвидом Прессманом, который является открытым геем. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш ранее заявлял, что правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов.* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России
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в мире, венгрия, россия, будапешт, ласло кевер, виктор орбан, facebook
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Ласло Кевер, Виктор Орбан, Facebook
В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов

В Венгрии депутаты заплатят €200 тысяч за попытку сорвать запрет ЛГБТ-парадов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента в Будапеште
Здание венгерского парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Венгерских оппозиционных депутатов, пытавшихся сорвать принятие закона о запрете ЛГБТ*-парадов, оштрафовали на сумму более 200 тысяч евро и отстранили от заседаний на 12 дней, сообщила венгерская партия Momentum.
Парламент Венгрии на заседании во вторник большинством голосов принял законопроект о запрете проведения ЛГБТ*-парадов. Депутаты из оппозиционной партии Momentum пытались сорвать заседание, во время обсуждения они подожгли цветные дымовые шашки и кричали "не позволим".
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«
"Наших (пятерых - ред.) депутатов в общей сложности оштрафовали на сумму 70 473 744 форинтов (более 177 тысяч евро - ред.)", - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В Momentum также отметили, что спикер венгерского парламента Ласло Кёвер отстранил депутатов от заседаний на 12 дней. Независимый депутат Акош Хадхази, тоже принявший участие в акции, сообщил, что его оштрафовали на 12 миллионов форинтов (более 30 тысяч евро - ред.) и тоже отстранили от заседаний.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в Будапеште больше не будут проводиться ЛГБТ*-парады, ранее возглавляемые экс-послом США в Венгрии Дэвидом Прессманом, который является открытым геем.
Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш ранее заявлял, что правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов.
* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России
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В миреВенгрияРоссияБудапештЛасло КеверВиктор ОрбанFacebook
 
 
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