https://ria.ru/20250322/vengrija-2006721088.html

В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов

В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов - РИА Новости, 22.03.2025

В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов

Венгерских оппозиционных депутатов, пытавшихся сорвать принятие закона о запрете ЛГБТ*-парадов, оштрафовали на сумму более 200 тысяч евро и отстранили от... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T22:47:00+03:00

2025-03-22T22:47:00+03:00

2025-03-22T22:47:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Венгерских оппозиционных депутатов, пытавшихся сорвать принятие закона о запрете ЛГБТ*-парадов, оштрафовали на сумму более 200 тысяч евро и отстранили от заседаний на 12 дней, сообщила венгерская партия Momentum. Парламент Венгрии на заседании во вторник большинством голосов принял законопроект о запрете проведения ЛГБТ*-парадов. Депутаты из оппозиционной партии Momentum пытались сорвать заседание, во время обсуждения они подожгли цветные дымовые шашки и кричали "не позволим". "Наших (пятерых - ред.) депутатов в общей сложности оштрафовали на сумму 70 473 744 форинтов (более 177 тысяч евро - ред.)", - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В Momentum также отметили, что спикер венгерского парламента Ласло Кёвер отстранил депутатов от заседаний на 12 дней. Независимый депутат Акош Хадхази, тоже принявший участие в акции, сообщил, что его оштрафовали на 12 миллионов форинтов (более 30 тысяч евро - ред.) и тоже отстранили от заседаний. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в Будапеште больше не будут проводиться ЛГБТ*-парады, ранее возглавляемые экс-послом США в Венгрии Дэвидом Прессманом, который является открытым геем. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш ранее заявлял, что правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов.* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241012/shtraf-1977780941.html

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Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, будапешт, ласло кевер, виктор орбан, facebook