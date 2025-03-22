В Венгрии оштрафовали депутатов, пытавшихся сорвать запрет ЛГБТ*-парадов
В Венгрии депутаты заплатят €200 тысяч за попытку сорвать запрет ЛГБТ-парадов
Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 мар - РИА Новости. Венгерских оппозиционных депутатов, пытавшихся сорвать принятие закона о запрете ЛГБТ*-парадов, оштрафовали на сумму более 200 тысяч евро и отстранили от заседаний на 12 дней, сообщила венгерская партия Momentum.
Парламент Венгрии на заседании во вторник большинством голосов принял законопроект о запрете проведения ЛГБТ*-парадов. Депутаты из оппозиционной партии Momentum пытались сорвать заседание, во время обсуждения они подожгли цветные дымовые шашки и кричали "не позволим".
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"Наших (пятерых - ред.) депутатов в общей сложности оштрафовали на сумму 70 473 744 форинтов (более 177 тысяч евро - ред.)", - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В Momentum также отметили, что спикер венгерского парламента Ласло Кёвер отстранил депутатов от заседаний на 12 дней. Независимый депутат Акош Хадхази, тоже принявший участие в акции, сообщил, что его оштрафовали на 12 миллионов форинтов (более 30 тысяч евро - ред.) и тоже отстранили от заседаний.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в Будапеште больше не будут проводиться ЛГБТ*-парады, ранее возглавляемые экс-послом США в Венгрии Дэвидом Прессманом, который является открытым геем.
Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш ранее заявлял, что правительство Венгрии внесет в парламент поправку о существовании только двух полов.
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