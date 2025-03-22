https://ria.ru/20250322/ukraina-2006654718.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:20:00+03:00

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2025-03-22T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 12.54 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250322/krym-2006653727.html

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