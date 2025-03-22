CNN: Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США
CNN: спецпосланник Трампа Уиткофф стал ключевым игроком во внешней политике
© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф неожиданно стал ключевым игроком во внешней политике и фактически соперничает с госсекретарём Марко Рубио за влияние в этой сфере, передает в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с настроениями в американской администрации.
Согласно этим данным, за первые два месяца второго президентского срока Дональда Трампа Уиткофф превзошёл рамки своей официальной должности и стал участником крупнейших дипломатических усилий США: он сыграл центральную роль в освобождении заложников в Израиле, перемирии в Газе, а также в возвращении американца Марка Фогеля из России после поездки в Москву для завершения переговоров. Кроме того, он активно участвует в обсуждении урегулирования конфликта на Украине и на прошлой неделе вновь встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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Источники CNN утверждают, что Уиткофф "летает по всему миру, играя роль госсекретаря", и подчёркивают, что "у него есть то, чего нет ни у кого другого - 100-процентное доверие Трампа".
На этом фоне, по словам источников, Рубио оказался в непривычной для себя ситуации: несмотря на статус главы внешнеполитического ведомства, он "не ожидал", что его влияние может быть поставлено под вопрос, и, как отмечает телеканал, выглядит "разочарованным" в роли, которая уступает по масштабу традиционным полномочиям госсекретаря.
Впрочем, сам Уиткофф заявил в комментарии телеканалу, что у него "прекрасные рабочие отношения" с Рубио и они "тесно сотрудничают по каждому вопросу", а Рубио опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал Уиткоффа "одним из ближайших коллег". В госдепартаменте и Белом доме также опровергли предположения о соперничестве, заявив, что Рубио является "ключевой фигурой" команды Трампа, курирующей вопросы национальной безопасности.
"Он проделал колоссальную работу, побывал во множестве стран, и я думаю, что он может стать лучшим госсекретарём", - сказал Трамп журналистам в ходе выступления на текущей неделе в Овальном кабинете.