https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006713634.html

CNN: Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США

CNN: Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США - РИА Новости, 22.03.2025

CNN: Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф неожиданно стал ключевым игроком во внешней политике и фактически соперничает с госсекретарём... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:21:00+03:00

2025-03-22T21:21:00+03:00

2025-03-22T21:21:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

россия

ближний восток

стив уиткофф

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997187534_0:0:2283:1285_1920x0_80_0_0_8a2679fc9c5a1abf72610aad83a2df2d.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф неожиданно стал ключевым игроком во внешней политике и фактически соперничает с госсекретарём Марко Рубио за влияние в этой сфере, передает в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с настроениями в американской администрации. Согласно этим данным, за первые два месяца второго президентского срока Дональда Трампа Уиткофф превзошёл рамки своей официальной должности и стал участником крупнейших дипломатических усилий США: он сыграл центральную роль в освобождении заложников в Израиле, перемирии в Газе, а также в возвращении американца Марка Фогеля из России после поездки в Москву для завершения переговоров. Кроме того, он активно участвует в обсуждении урегулирования конфликта на Украине и на прошлой неделе вновь встретился с президентом России Владимиром Путиным. Источники CNN утверждают, что Уиткофф "летает по всему миру, играя роль госсекретаря", и подчёркивают, что "у него есть то, чего нет ни у кого другого - 100-процентное доверие Трампа". На этом фоне, по словам источников, Рубио оказался в непривычной для себя ситуации: несмотря на статус главы внешнеполитического ведомства, он "не ожидал", что его влияние может быть поставлено под вопрос, и, как отмечает телеканал, выглядит "разочарованным" в роли, которая уступает по масштабу традиционным полномочиям госсекретаря. Впрочем, сам Уиткофф заявил в комментарии телеканалу, что у него "прекрасные рабочие отношения" с Рубио и они "тесно сотрудничают по каждому вопросу", а Рубио опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал Уиткоффа "одним из ближайших коллег". В госдепартаменте и Белом доме также опровергли предположения о соперничестве, заявив, что Рубио является "ключевой фигурой" команды Трампа, курирующей вопросы национальной безопасности. "Он проделал колоссальную работу, побывал во множестве стран, и я думаю, что он может стать лучшим госсекретарём", - сказал Трамп журналистам в ходе выступления на текущей неделе в Овальном кабинете.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006653252.html

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616260.html

сша

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, россия, ближний восток, стив уиткофф, марко рубио, дональд трамп