https://ria.ru/20250322/tver-2006688766.html

Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов

Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов - РИА Новости, 22.03.2025

Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов

Новый цех роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов открылся на производственной площадке в Калининском округе Тверской области,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T18:35:00+03:00

2025-03-22T18:35:00+03:00

2025-03-22T18:35:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

производство

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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. Новый цех роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов открылся на производственной площадке в Калининском округе Тверской области, старт его работе дали губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, сообщает пресс-служба облправительства. Основу новой производственной линии составляет лифтовый механизм, который распределяет устройства между параллельными участками тестирования. Это решение позволит сократить время сборки без потерь в качестве, высокий уровень контроля над каждым изделием обеспечивают системы автоматического тестирования. Линия позволит выпускать до 1000 серверных устройств ежедневно, что почти в 2,5 раза больше текущих мощностей предприятия в этой сфере. "Прежде всего, это дополнительное развитие промышленности, это другие, более высокие требования к кадрам. Мы очень рады, что наша молодежь, наши выпускники учреждений среднего профессионального и высшего образования работают на этом производстве. Очень важно, что сегодня вместе с Минпромторгом Российской Федерации посмотрели, какие возможности удалось реализовать при сборке и выпуске готовой продукции. Это то, о чем говорил президент Российской Федерации, – создание технологического суверенитета", – приводятся в сообщении слова Рудени на церемонии. Глава региона дал поручение проработать вопрос о внедрении ИТ-продукции, изготовленной на предприятии, в различных отраслях региональной экономики. Как отметил замглавы Минпромторга, продукция, которая сходит с конвейера предприятия в Твери, уже представлена на полках магазинов и конкурентоспособна не только с точки зрения функциональных характеристик, но и по цене. "Это крайне важно, ведь помимо технологического суверенитета, она приносит ту самую добавленную стоимость, которая остается в нашей стране, формирует налогооблагаемую базу и способствует расширению нашей экономики", - приводятся слова Шпака на сайте ведомства. По словам представителя компании-производителя, выпуск пластиковых деталей методом литья под давлением мощностью до 500 тысяч корпусов в год даст возможность локализовать в Тверской области выпуск корпусов для клиентских устройств и компьютерной периферии, обеспечивая еще большую независимость от внешних поставщиков. "Аквариус" постоянно внедряет современные технологии на собственных производственных площадках, чтобы обеспечить стабильность ключевых процессов, результаты и качество выполнения операций. Инновационная лифтовая система в новой линии сборки серверов ... позволяет одновременно тестировать в 3 раза больше готовых устройств, чем стандартная. Это еще один шаг в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Тверской областью по созданию и развитию локального высокотехнологичного производства, конкурентного в мировом масштабе", – отметил на церемонии председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин.

https://ria.ru/20250318/natsproekty-2005790990.html

https://ria.ru/20250220/zadachi-2000596275.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), производство