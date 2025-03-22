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Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов - РИА Новости, 22.03.2025
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Тверская область
 
18:35 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/tver-2006688766.html
Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов
Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов - РИА Новости, 22.03.2025
Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов
Новый цех роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов открылся на производственной площадке в Калининском округе Тверской области,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:35:00+03:00
2025-03-22T18:35:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
производство
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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. Новый цех роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов открылся на производственной площадке в Калининском округе Тверской области, старт его работе дали губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, сообщает пресс-служба облправительства. Основу новой производственной линии составляет лифтовый механизм, который распределяет устройства между параллельными участками тестирования. Это решение позволит сократить время сборки без потерь в качестве, высокий уровень контроля над каждым изделием обеспечивают системы автоматического тестирования. Линия позволит выпускать до 1000 серверных устройств ежедневно, что почти в 2,5 раза больше текущих мощностей предприятия в этой сфере. "Прежде всего, это дополнительное развитие промышленности, это другие, более высокие требования к кадрам. Мы очень рады, что наша молодежь, наши выпускники учреждений среднего профессионального и высшего образования работают на этом производстве. Очень важно, что сегодня вместе с Минпромторгом Российской Федерации посмотрели, какие возможности удалось реализовать при сборке и выпуске готовой продукции. Это то, о чем говорил президент Российской Федерации, – создание технологического суверенитета", – приводятся в сообщении слова Рудени на церемонии. Глава региона дал поручение проработать вопрос о внедрении ИТ-продукции, изготовленной на предприятии, в различных отраслях региональной экономики. Как отметил замглавы Минпромторга, продукция, которая сходит с конвейера предприятия в Твери, уже представлена на полках магазинов и конкурентоспособна не только с точки зрения функциональных характеристик, но и по цене. "Это крайне важно, ведь помимо технологического суверенитета, она приносит ту самую добавленную стоимость, которая остается в нашей стране, формирует налогооблагаемую базу и способствует расширению нашей экономики", - приводятся слова Шпака на сайте ведомства. По словам представителя компании-производителя, выпуск пластиковых деталей методом литья под давлением мощностью до 500 тысяч корпусов в год даст возможность локализовать в Тверской области выпуск корпусов для клиентских устройств и компьютерной периферии, обеспечивая еще большую независимость от внешних поставщиков. "Аквариус" постоянно внедряет современные технологии на собственных производственных площадках, чтобы обеспечить стабильность ключевых процессов, результаты и качество выполнения операций. Инновационная лифтовая система в новой линии сборки серверов ... позволяет одновременно тестировать в 3 раза больше готовых устройств, чем стандартная. Это еще один шаг в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Тверской областью по созданию и развитию локального высокотехнологичного производства, конкурентного в мировом масштабе", – отметил на церемонии председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин.
https://ria.ru/20250318/natsproekty-2005790990.html
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тверь, игорь руденя, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), производство
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Производство
Под Тверью открыли новый цех роботизированной сборки серверов

Новый цех под Тверью позволит выпускать до 1000 серверных устройств в день

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в открытии нового цеха роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов на заводе "Аквариус" под Тверью
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в открытии нового цеха роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов на заводе Аквариус под Тверью - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в открытии нового цеха роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов на заводе "Аквариус" под Тверью
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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. Новый цех роботизированной сборки серверов и производства пластиковых компонентов открылся на производственной площадке в Калининском округе Тверской области, старт его работе дали губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, сообщает пресс-служба облправительства.
Основу новой производственной линии составляет лифтовый механизм, который распределяет устройства между параллельными участками тестирования. Это решение позволит сократить время сборки без потерь в качестве, высокий уровень контроля над каждым изделием обеспечивают системы автоматического тестирования. Линия позволит выпускать до 1000 серверных устройств ежедневно, что почти в 2,5 раза больше текущих мощностей предприятия в этой сфере.
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"Прежде всего, это дополнительное развитие промышленности, это другие, более высокие требования к кадрам. Мы очень рады, что наша молодежь, наши выпускники учреждений среднего профессионального и высшего образования работают на этом производстве. Очень важно, что сегодня вместе с Минпромторгом Российской Федерации посмотрели, какие возможности удалось реализовать при сборке и выпуске готовой продукции. Это то, о чем говорил президент Российской Федерации, – создание технологического суверенитета", – приводятся в сообщении слова Рудени на церемонии.
Глава региона дал поручение проработать вопрос о внедрении ИТ-продукции, изготовленной на предприятии, в различных отраслях региональной экономики.
Как отметил замглавы Минпромторга, продукция, которая сходит с конвейера предприятия в Твери, уже представлена на полках магазинов и конкурентоспособна не только с точки зрения функциональных характеристик, но и по цене. "Это крайне важно, ведь помимо технологического суверенитета, она приносит ту самую добавленную стоимость, которая остается в нашей стране, формирует налогооблагаемую базу и способствует расширению нашей экономики", - приводятся слова Шпака на сайте ведомства.
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По словам представителя компании-производителя, выпуск пластиковых деталей методом литья под давлением мощностью до 500 тысяч корпусов в год даст возможность локализовать в Тверской области выпуск корпусов для клиентских устройств и компьютерной периферии, обеспечивая еще большую независимость от внешних поставщиков.
"Аквариус" постоянно внедряет современные технологии на собственных производственных площадках, чтобы обеспечить стабильность ключевых процессов, результаты и качество выполнения операций. Инновационная лифтовая система в новой линии сборки серверов ... позволяет одновременно тестировать в 3 раза больше готовых устройств, чем стандартная. Это еще один шаг в рамках нашего долгосрочного сотрудничества с Тверской областью по созданию и развитию локального высокотехнологичного производства, конкурентного в мировом масштабе", – отметил на церемонии председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Производство
 
 
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