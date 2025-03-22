Турция опровергла сообщения о призывах Франции и Британии покинуть страну
Администрация Эрдогана: Британия и Франция не призывали граждан покинуть Турцию
© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о том, что Франция и Великобритания якобы призвали своих граждан покинуть республику на фоне протестов.
Стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях в поддержку стамбульского мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре в пятницу, по словам очевидцев, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель сообщил, что на митинге в поддержку Имамоглу в Стамбуле собралось 300 тысяч человек, политик предостерег правоохранительные органы от использования перцовых баллончиков. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в субботу о 343 задержанных в акциях.
В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией
21 марта, 22:51
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"Утверждение о том, что "Франция и Великобритания призвали своих граждан немедленно покинуть Турцию", распространенное израильскими пропагандистскими аккаунтами, не соответствует действительности. Вопреки утверждениям, ни Франция, ни Великобритания не делали призывов своим гражданам в нашей стране. Во время демонстраций, организованных в некоторых провинциях в связи с текущими судебными процессами в нашей стране, наши сотрудники правоохранительных органов обеспечивают стабильность и безопасность для всех, проявляя терпение и здравый смысл. Не полагайтесь на необоснованные обвинения, направленные на манипулирование международным общественным мнением", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.