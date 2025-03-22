Рейтинг@Mail.ru
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 22.03.2025 (обновлено: 07:46 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/stolknovenie-2006625891.html
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек - РИА Новости, 22.03.2025
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек
Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:45:00+03:00
2025-03-22T07:46:00+03:00
происшествия
советский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006626027_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_14e51148d6990c8a50bff38bbe057d52.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в субботу около 6.00 мск в Советском районе на 40 километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум". "Водитель Volkswagen, как установлено предварительно, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом. В результате происшествия с серьезными травмами водитель иномарки доставлен в больницу. Есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20250321/cherepovets-2006567211.html
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006626027_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_8154d4017ef3efcc8f7b1fcfb8788e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, советский район
Происшествия, Советский район
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек

Девять человек пострадали при столкновении легковушки с автобусом в Марий Эл

© Фото : Госавтоинспекция Марий ЭлПри столкновении автобуса с легковым автомобилем в Марий Эл пострадало девять человек
При столкновении автобуса с легковым автомобилем в Марий Эл пострадало девять человек - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Госавтоинспекция Марий Эл
При столкновении автобуса с легковым автомобилем в Марий Эл пострадало девять человек. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло в субботу около 6.00 мск в Советском районе на 40 километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум".
"Водитель Volkswagen, как установлено предварительно, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом. В результате происшествия с серьезными травмами водитель иномарки доставлен в больницу. Есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Череповце - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Череповце четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
21 марта, 18:52
 
ПроисшествияСоветский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала