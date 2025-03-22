https://ria.ru/20250322/stolknovenie-2006625891.html

При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек

При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек - РИА Новости, 22.03.2025

При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек

Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:45:00+03:00

2025-03-22T07:45:00+03:00

2025-03-22T07:46:00+03:00

происшествия

советский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в субботу около 6.00 мск в Советском районе на 40 километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум". "Водитель Volkswagen, как установлено предварительно, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом. В результате происшествия с серьезными травмами водитель иномарки доставлен в больницу. Есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20250321/cherepovets-2006567211.html

советский район

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происшествия, советский район