https://ria.ru/20250322/stolknovenie-2006625891.html
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек - РИА Новости, 22.03.2025
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек
Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:45:00+03:00
2025-03-22T07:45:00+03:00
2025-03-22T07:46:00+03:00
происшествия
советский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006626027_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_14e51148d6990c8a50bff38bbe057d52.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщает Госавтоинспекция региона. ДТП произошло в субботу около 6.00 мск в Советском районе на 40 километре автодороги "Йошкар-Ола – Уржум". "Водитель Volkswagen, как установлено предварительно, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом. В результате происшествия с серьезными травмами водитель иномарки доставлен в больницу. Есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20250321/cherepovets-2006567211.html
советский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006626027_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_8154d4017ef3efcc8f7b1fcfb8788e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, советский район
Происшествия, Советский район
При столкновении автобуса и легковушки в Марий Эл пострадали девять человек
Девять человек пострадали при столкновении легковушки с автобусом в Марий Эл