https://ria.ru/20250322/stambul-2006706730.html

В Стамбуле продлили запрет на проведение акций протеста

В Стамбуле продлили запрет на проведение акций протеста - РИА Новости, 22.03.2025

В Стамбуле продлили запрет на проведение акций протеста

Запрет на проведение акций протестов и демонстраций в Стамбуле продлен до 27 марта, передал телеканал NTV со ссылкой на власти города. РИА Новости, 22.03.2025

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2025-03-22T20:32:00+03:00

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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Запрет на проведение акций протестов и демонстраций в Стамбуле продлен до 27 марта, передал телеканал NTV со ссылкой на власти города. Предыдущее решение губернаторства Стамбула действовало до воскресенья. Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). "Запрет на проведение протестов в Стамбуле продлен до 27 марта", - передал телеканал. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов. Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250322/ankara-2006703124.html

https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html

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