https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006688485.html

Спецоперация, 22 марта: ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Спецоперация, 22 марта: ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 22.03.2025

Спецоперация, 22 марта: ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Российские средства ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29, ВСУ потеряли до 1380 военнослужащих, ПВО ночью сбила 47 украинских беспилотников над... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T18:32:00+03:00

2025-03-22T18:32:00+03:00

2025-03-22T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29, ВСУ потеряли до 1380 военнослужащих, ПВО ночью сбила 47 украинских беспилотников над территорией России. Уничтожен украинский истребитель МиГ-29Потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек, следует из сводки Минобороны России. Средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский истребитель МиГ-29, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотников. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135-ти районах. ВСУ потеряли более 200 военных на Курском направленииЗа сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69320 военнослужащих, 400 танков. ПВО сбила 52 БПЛА над территорией РоссииМинобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 47 украинских БПЛА: 12 - над Воронежской областью, 11 - над Белгородской, шесть - над Ростовской, четыре - над Волгоградской, три - над Астраханской, по одному БПЛА - над Брянской, Курской и Самарской областями, семь БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один - над Азовским морем. Около 09.20 мск еще один дрон был сбит над Белгородской областью. С 11.00 до 11.10 мск еще два БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и Крымом. Около 11.50 еще один беспилотник был сбит над Крымом, около 12.15 - над Курской областью. МИД: Москва оставляет за собой право ответить на атаки по энергообъектам РоссииМосква оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. "Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс. Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - говорится в комментарии Встреча президентов России и США может пройти в ближайшие месяцыСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшие месяцы. "Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Уиткофф признался, что у него сложилось положительное впечатление о президенте РФ в ходе их встречи и добавил, что Путин проявил "любезность", приняв американского представителя. Спецпосланник Трампа утверждает, что Киев согласился с проведением выборовСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф утверждает, что Киев согласился с проведением выборов на Украине. "Они согласились на это. Выборы на Украине будут", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что мораторий на удары по кораблям в Черном море со стороны России и Украины может быть введен в течение следующей недели.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006680149.html

https://ria.ru/20250322/anvar-2006666892.html

https://ria.ru/20250322/pokusheniya-2006665258.html

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