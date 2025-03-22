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Группировка "Восток" за сутки сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619714.html
Группировка "Восток" за сутки сбила 11 украинских беспилотников
Группировка "Восток" за сутки сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.03.2025
Группировка "Восток" за сутки сбила 11 украинских беспилотников
Группировка "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и сбила пять украинских беспилотников самолетного типа и шесть... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:03:00+03:00
2025-03-22T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и сбила пять украинских беспилотников самолетного типа и шесть коптеров "Баба-Яга", сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных, аэромобильной и егерской бригад в районах Богатыря, Комара, Федоровки и Весёлого", - сказал Гордеев. "В течение суток противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, шесть тяжёлых коптеров "Баба-Яга" и семь пунктов управления беспилотной авиацией", - добавил он.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006619602.html
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александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник)
Группировка "Восток" за сутки сбила 11 украинских беспилотников

Минобороны: группировка "Восток" за сутки сбила 11 украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и сбила пять украинских беспилотников самолетного типа и шесть коптеров "Баба-Яга", сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных, аэромобильной и егерской бригад в районах Богатыря, Комара, Федоровки и Весёлого", - сказал Гордеев.
"В течение суток противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, шесть тяжёлых коптеров "Баба-Яга" и семь пунктов управления беспилотной авиацией", - добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)
 
 
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