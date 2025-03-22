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СМИ: в США закроют три специализирующихся на иммиграции надзорных агентства - РИА Новости, 22.03.2025
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01:32 22.03.2025 (обновлено: 01:33 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/smi-2006613273.html
СМИ: в США закроют три специализирующихся на иммиграции надзорных агентства
СМИ: в США закроют три специализирующихся на иммиграции надзорных агентства - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ: в США закроют три специализирующихся на иммиграции надзорных агентства
Министерство внутренней безопасности США закрывает три специализирующихся на мигрантах надзорных агентства в своей структуре, сообщает газета Washington Post со РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США закрывает три специализирующихся на мигрантах надзорных агентства в своей структуре, сообщает газета Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря министерства. "Министерство внутренней безопасности ликвидирует три внутренних надзорных агентства, которые расследовали жалобы и защищали права иммигрантов", - пишет издание. Газета указывает, что мера затронет офис по гражданским правам и гражданским свободам, офис омбудсмена по вопросам содержания иммигрантов под стражей и офис омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграции. Отмечается, что в общей сложности в этих ведомствах работало 300 человек, лишь малая часть от 260 тысяч служащих в МВБ. Они принимали жалобы на систему приема мигрантов, например на условия содержания или задержки с выдачей зеленых карт и гражданства. По данным агентства, работникам этих агентств дадут 60 дней на поиск другой работы на госслужбе. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250320/pentagon-2006092668.html
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СМИ: в США закроют три специализирующихся на иммиграции надзорных агентства

WP: в США закроют три специализирующихся на иммиграции надзорных агентства

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США закрывает три специализирующихся на мигрантах надзорных агентства в своей структуре, сообщает газета Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря министерства.
"Министерство внутренней безопасности ликвидирует три внутренних надзорных агентства, которые расследовали жалобы и защищали права иммигрантов", - пишет издание.
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Газета указывает, что мера затронет офис по гражданским правам и гражданским свободам, офис омбудсмена по вопросам содержания иммигрантов под стражей и офис омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграции.
Отмечается, что в общей сложности в этих ведомствах работало 300 человек, лишь малая часть от 260 тысяч служащих в МВБ.
Они принимали жалобы на систему приема мигрантов, например на условия содержания или задержки с выдачей зеленых карт и гражданства.
По данным агентства, работникам этих агентств дадут 60 дней на поиск другой работы на госслужбе.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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