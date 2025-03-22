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Шойгу обсудил с Вулиным протесты в Белграде - РИА Новости, 22.03.2025
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13:02 22.03.2025 (обновлено: 13:14 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/shojgu-2006650870.html
Шойгу обсудил с Вулиным протесты в Белграде
Шойгу обсудил с Вулиным протесты в Белграде - РИА Новости, 22.03.2025
Шойгу обсудил с Вулиным протесты в Белграде
В Москве переживают из-за ситуации в Белграде, Россия и впредь будет делать все возможное для оказания поддержки братскому сербскому народу, заявил секретарь... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:02:00+03:00
2025-03-22T13:14:00+03:00
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москва
белград (город)
сергей шойгу
александр вулин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве переживают из-за ситуации в Белграде, Россия и впредь будет делать все возможное для оказания поддержки братскому сербскому народу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Мы дорожим сложившимися отношениями между нашими странами. Переживаем из-за происходящего в Белграде. С тревогой отслеживали события, происходившие 15 марта. Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит", - сказал Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве. Шойгу особо отметил "успешное взаимодействие с сербской стороной в сфере безопасности". "С Вами мы поддерживаем регулярный доверительный диалог и обмениваемся информацией, в том числе в целях противодействия "цветным революциям". Это способствует недопущению дестабилизации обстановки в братской Сербии в меняющихся геополитических условиях. Будем и впредь делать все возможное для оказания поддержки братскому сербскому народу", - добавил Шойгу. "Хочу особо подчеркнуть, что сербы могут всегда рассчитывать на помощь России в любых вопросах, так как это и было на протяжении всей длительной истории нашего сотрудничества", - отметил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20250322/vulin-2006622346.html
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россия, москва, белград (город), сергей шойгу, александр вулин, в мире
Россия, Москва, Белград (город), Сергей Шойгу, Александр Вулин, В мире
Шойгу обсудил с Вулиным протесты в Белграде

Шойгу на встрече в Москве обсудил с Вулиным ситуацию в Белграде

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве переживают из-за ситуации в Белграде, Россия и впредь будет делать все возможное для оказания поддержки братскому сербскому народу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы дорожим сложившимися отношениями между нашими странами. Переживаем из-за происходящего в Белграде. С тревогой отслеживали события, происходившие 15 марта. Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит", - сказал Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.
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Шойгу особо отметил "успешное взаимодействие с сербской стороной в сфере безопасности".
"С Вами мы поддерживаем регулярный доверительный диалог и обмениваемся информацией, в том числе в целях противодействия "цветным революциям". Это способствует недопущению дестабилизации обстановки в братской Сербии в меняющихся геополитических условиях. Будем и впредь делать все возможное для оказания поддержки братскому сербскому народу", - добавил Шойгу.
"Хочу особо подчеркнуть, что сербы могут всегда рассчитывать на помощь России в любых вопросах, так как это и было на протяжении всей длительной истории нашего сотрудничества", - отметил секретарь СБ РФ.
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