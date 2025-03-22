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Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет - РИА Новости, 22.03.2025
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22:20 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/samolet-2006719519.html
Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет
Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет - РИА Новости, 22.03.2025
Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет
Турбореактивный самолет разбился во время авиашоу в ЮАР, пилот не выжил, сообщает местный новостной портал News24. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:20:00+03:00
2025-03-22T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Турбореактивный самолет разбился во время авиашоу в ЮАР, пилот не выжил, сообщает местный новостной портал News24. "Пилот скончался после того, как самолет, которым он управлял, разбился во время авиашоу", - сообщает портал. По данным News24, трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Салданья-Дей. Во время авиашоу West Coast самолет Аэрмакки MB-326 сначала вращался в воздухе, затем рухнул на землю. В соцсети X и местных СМИ распространяется видео, на котором виден момент крушения самолета и клубы черного дыма с места падения. Когда местная спасательная служба прибыла на место падения самолета, то обнаружила обломки, охваченные огнем, добавляется в сообщении. Портал не указывает возможную причину трагедии.
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в мире, юар
В мире, ЮАР
Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет

News24: турбореактивный самолет разбился во время авиашоу в ЮАР, пилот погиб

CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Турбореактивный самолет разбился во время авиашоу в ЮАР, пилот не выжил, сообщает местный новостной портал News24.
«
"Пилот скончался после того, как самолет, которым он управлял, разбился во время авиашоу", - сообщает портал.
По данным News24, трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Салданья-Дей. Во время авиашоу West Coast самолет Аэрмакки MB-326 сначала вращался в воздухе, затем рухнул на землю. В соцсети X и местных СМИ распространяется видео, на котором виден момент крушения самолета и клубы черного дыма с места падения.
Когда местная спасательная служба прибыла на место падения самолета, то обнаружила обломки, охваченные огнем, добавляется в сообщении.
Портал не указывает возможную причину трагедии.
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