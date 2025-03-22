https://ria.ru/20250322/samolet-2006719519.html

Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет

Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет - РИА Новости, 22.03.2025

Во время авиашоу в ЮАР разбился турбореактивный самолет

Турбореактивный самолет разбился во время авиашоу в ЮАР, пилот не выжил, сообщает местный новостной портал News24. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T22:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Турбореактивный самолет разбился во время авиашоу в ЮАР, пилот не выжил, сообщает местный новостной портал News24. "Пилот скончался после того, как самолет, которым он управлял, разбился во время авиашоу", - сообщает портал. По данным News24, трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Салданья-Дей. Во время авиашоу West Coast самолет Аэрмакки MB-326 сначала вращался в воздухе, затем рухнул на землю. В соцсети X и местных СМИ распространяется видео, на котором виден момент крушения самолета и клубы черного дыма с места падения. Когда местная спасательная служба прибыла на место падения самолета, то обнаружила обломки, охваченные огнем, добавляется в сообщении. Портал не указывает возможную причину трагедии.

https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, юар