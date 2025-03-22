https://ria.ru/20250322/rostov-na-donu-2006657707.html

Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.03.2025

Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА на жилой дом в Ростове-на-Дону в пятницу, в реанимации он не нуждается, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:58:00+03:00

2025-03-22T13:58:00+03:00

2025-03-22T13:59:00+03:00

ростов-на-дону

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006635650_0:280:3078:2011_1920x0_80_0_0_8c3356ff3cf53139c8e05fa46fd35ae2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА на жилой дом в Ростове-на-Дону в пятницу, в реанимации он не нуждается, сообщил журналистам представитель минздрава Ростовской области."В результате взрыва БПЛА в Ростове-на-Дону в БСМП было доставлено двое пострадавших. Им была оказана необходимая медицинская помощь, один раненый был отпущен домой. В настоящее время в стационаре больницы находится один человек в состоянии средней степени тяжести", - сказал он.По данным медиков, в реанимационной помощи пострадавший не нуждается.В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, происшествия