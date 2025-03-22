Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА на дом в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у жилого дома в Ростове-на-Дону, поврежденного из-за атаки украинского беспилотника
Автомобиль скорой медицинской помощи у жилого дома в Ростове-на-Дону, поврежденного из-за атаки украинского беспилотника
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Один пострадавший остается в больнице после атаки БПЛА на жилой дом в Ростове-на-Дону в пятницу, в реанимации он не нуждается, сообщил журналистам представитель минздрава Ростовской области.
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"В результате взрыва БПЛА в Ростове-на-Дону в БСМП было доставлено двое пострадавших. Им была оказана необходимая медицинская помощь, один раненый был отпущен домой. В настоящее время в стационаре больницы находится один человек в состоянии средней степени тяжести", - сказал он.
По данным медиков, в реанимационной помощи пострадавший не нуждается.
В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.