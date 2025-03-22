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При обстреле Белгородской области пострадал один человек
При обстреле Белгородской области пострадал один человек - РИА Новости, 22.03.2025
При обстреле Белгородской области пострадал один человек
Один человек ранен после обстрела в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:00:00+03:00
2025-03-22T18:00:00+03:00
2025-03-22T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
вячеслав гладков
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Один человек ранен после обстрела в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Чрезвычайное происшествие произошло в селе Репяховка, куда временно ограничен въезд. К сожалению, мужчина самостоятельно вернулся в село и попал под обстрел. В тяжёлом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки раненого доставили в Краснояружскую ЦРБ", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Гладкова, после оказания медицинской помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу. "Хочу еще раз обратиться к жителям Краснояружского района: возвращаться в дома пока очень опасно. Если вам нужно покормить домашних животных, это сделают бойцы "Барса". Оставить заявку можно в моих социальных сетях, в соцсетях главы района или по телефону 122", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Белгородской области пострадал один человек
Гладков: при обстреле Краснояружского района Белгородской области ранен мужчина