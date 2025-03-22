https://ria.ru/20250322/prokuratura-2006614422.html

Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове - РИА Новости, 22.03.2025

Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА на многоквартирный дом в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону, сообщила... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T02:05:00+03:00

2025-03-22T02:05:00+03:00

2025-03-22T02:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростов-на-дону

пролетарский район

ростовская область

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА на многоквартирный дом в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Ростовской области. "В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что на контроль взято и оказание помощи пострадавшим. Прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец на месте осуществляет личный контроль за ситуацией, добавили в ведомстве. Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. По его словам, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа, на место выехали оперативные службы. По предварительным данным, погибших нет, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, уточнил Слюсарь. Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах, добавил глава региона. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По информации Минобороны, за предыдущую ночь над Ростовской областью сбили четыре дрона.

https://ria.ru/20250322/slyusar-2006610311.html

https://ria.ru/20250208/rostov-1998131283.html

ростов-на-дону

пролетарский район

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, пролетарский район, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины