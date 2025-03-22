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Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове - РИА Новости, 22.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/prokuratura-2006614422.html
Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове
Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове - РИА Новости, 22.03.2025
Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА на многоквартирный дом в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону, сообщила... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T02:05:00+03:00
2025-03-22T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
пролетарский район
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА на многоквартирный дом в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Ростовской области. "В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что на контроль взято и оказание помощи пострадавшим. Прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец на месте осуществляет личный контроль за ситуацией, добавили в ведомстве. Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. По его словам, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа, на место выехали оперативные службы. По предварительным данным, погибших нет, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, уточнил Слюсарь. Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах, добавил глава региона. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По информации Минобороны, за предыдущую ночь над Ростовской областью сбили четыре дрона.
https://ria.ru/20250322/slyusar-2006610311.html
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ростов-на-дону
пролетарский район
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происшествия, ростов-на-дону, пролетарский район, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Пролетарский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА на многоквартирный дом в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Ростовской области.
Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Двое пострадавших при взрыве в доме в Ростове-на-Дону госпитализированы
00:29
Там же уточняется, что на контроль взято и оказание помощи пострадавшим. Прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Дмитрий Запорожец на месте осуществляет личный контроль за ситуацией, добавили в ведомстве.
Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. По его словам, беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа, на место выехали оперативные службы.
По предварительным данным, погибших нет, двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, уточнил Слюсарь. Еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районах, добавил глава региона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По информации Минобороны, за предыдущую ночь над Ростовской областью сбили четыре дрона.
Полицейский на месте происшествия, где после атаки БПЛА повреждены окна и оконные рамы в нескольких домах. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после падения БПЛА
8 февраля, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостов-на-ДонуПролетарский районРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
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