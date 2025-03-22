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Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 22.03.2025
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14:30 22.03.2025 (обновлено: 22:30 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/pozhar-2006720041.html
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 22.03.2025
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась
Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 10 дней назад, сократилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:30:00+03:00
2025-03-22T22:30:00+03:00
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 10 дней назад, сократилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил оперативный штаб региона. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров. На этой неделе во вторник пожар был локализован на площади 2100 квадратных метров, в пятницу его площадь сократилась до 1,4 тысячи "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населенных пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. "По состоянию на 12.00 22 марта площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В работах задействованы 86 человек и 36 единиц техники", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 1,2 тысячи квадратов

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 10 дней назад, сократилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил оперативный штаб региона.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров. На этой неделе во вторник пожар был локализован на площади 2100 квадратных метров, в пятницу его площадь сократилась до 1,4 тысячи "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населенных пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа.
«
"По состоянию на 12.00 22 марта площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В работах задействованы 86 человек и 36 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.
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ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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