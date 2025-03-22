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Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 22.03.2025

Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 10 дней назад, сократилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:30:00+03:00

2025-03-22T14:30:00+03:00

2025-03-22T22:30:00+03:00

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 22 мар - РИА Новости. Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 10 дней назад, сократилась до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил оперативный штаб региона. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров. На этой неделе во вторник пожар был локализован на площади 2100 квадратных метров, в пятницу его площадь сократилась до 1,4 тысячи "квадратов". Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населенных пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. "По состоянию на 12.00 22 марта площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В работах задействованы 86 человек и 36 единиц техники", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.

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новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)