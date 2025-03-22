https://ria.ru/20250322/pozhar-2006718274.html

К ликвидации пожара на нефтебазе на Кубани привлекли пожарные поезда

К ликвидации пожара на нефтебазе на Кубани привлекли пожарные поезда - РИА Новости, 23.03.2025

К ликвидации пожара на нефтебазе на Кубани привлекли пожарные поезда

Четыре пожарных поезда привлекли к ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-22T22:07:00+03:00

2025-03-22T22:07:00+03:00

2025-03-23T00:15:00+03:00

происшествия

кавказский район

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четыре пожарных поезда привлекли к ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.Как уточняется, с помощью поездов заполняется водой пожарный водоем на территории предприятия.Один из резервуаров продолжает гореть на площади 1250 квадратных метров, спасатели тушат его и охлаждают остальные, чтобы те также не воспламенились. В операции участвуют 473 человека и 189 единиц техники.В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар. Позже площадь возгорания сократилась до 2,05 тысяч "квадратов". Далее один из двух загоревшихся резервуаров был полностью потушен и площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров.

https://ria.ru/20250321/vzryv-2006353214.html

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кавказский район

россия

краснодарский край

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происшествия, кавказский район, россия, краснодарский край, пожар