https://ria.ru/20250322/pozhar-2006671633.html

В Приморье локализовали крупный природный пожар

В Приморье локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 22.03.2025

В Приморье локализовали крупный природный пожар

Крупный природный пожар тушат у населенного пункта в Хасанском округе Приморья, возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:06:00+03:00

2025-03-22T16:06:00+03:00

2025-03-22T16:06:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73870/90/738709045_0:495:1366:1263_1920x0_80_0_0_b8d1f6acde65dc469a0cfe57c5ffa475.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Крупный природный пожар тушат у населенного пункта в Хасанском округе Приморья, возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. Накануне в соцсетях широко разошлись видео природных пожаров в Приморье. На одном из них вдоль дороги "стена" огня и черного дыма, на некоторых участках они практически полностью закрывают небо. По словам очевидцев, жар от огня чувствуется даже в салоне автомобиля. Утверждалось, что видео снято в районе Сухановки. "Природный пожар тушат у Сухановки в Хасанском округе, к 20.00 (13.00 мск) возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров. В тушении задействованы 93 человека и 17 единиц техники", - сообщил собеседник агентства. Ранее в субботу власти Приморья сообщали, что в крае зарегистрированы четыре пожара общей площадью 5058,5 гектара, два из них потушены, угрозы населенным пунктам нет, "сил и средств достаточно". В отделе коммунальной гигиены регионального управления Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что специалисты ведомства не зафиксировали превышения уровня допустимого содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в районе Сухановки, где бушует природный пожар. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.

https://ria.ru/20250322/primore-2006656965.html

https://ria.ru/20250321/krasnojarsk-2006418374.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, пожар