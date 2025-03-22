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В Приморье локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 22.03.2025
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16:06 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/pozhar-2006671633.html
В Приморье локализовали крупный природный пожар
В Приморье локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 22.03.2025
В Приморье локализовали крупный природный пожар
Крупный природный пожар тушат у населенного пункта в Хасанском округе Приморья, возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:06:00+03:00
2025-03-22T16:06:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
пожар
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Крупный природный пожар тушат у населенного пункта в Хасанском округе Приморья, возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. Накануне в соцсетях широко разошлись видео природных пожаров в Приморье. На одном из них вдоль дороги "стена" огня и черного дыма, на некоторых участках они практически полностью закрывают небо. По словам очевидцев, жар от огня чувствуется даже в салоне автомобиля. Утверждалось, что видео снято в районе Сухановки. "Природный пожар тушат у Сухановки в Хасанском округе, к 20.00 (13.00 мск) возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров. В тушении задействованы 93 человека и 17 единиц техники", - сообщил собеседник агентства. Ранее в субботу власти Приморья сообщали, что в крае зарегистрированы четыре пожара общей площадью 5058,5 гектара, два из них потушены, угрозы населенным пунктам нет, "сил и средств достаточно". В отделе коммунальной гигиены регионального управления Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что специалисты ведомства не зафиксировали превышения уровня допустимого содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в районе Сухановки, где бушует природный пожар. В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.
https://ria.ru/20250322/primore-2006656965.html
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происшествия, россия, приморский край, пожар
Происшествия, Россия, Приморский край, Пожар
В Приморье локализовали крупный природный пожар

В Приморье локализовали крупный природный пожар на площади пять тысяч гектаров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Крупный природный пожар тушат у населенного пункта в Хасанском округе Приморья, возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона.
Накануне в соцсетях широко разошлись видео природных пожаров в Приморье. На одном из них вдоль дороги "стена" огня и черного дыма, на некоторых участках они практически полностью закрывают небо. По словам очевидцев, жар от огня чувствуется даже в салоне автомобиля. Утверждалось, что видео снято в районе Сухановки.
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"Природный пожар тушат у Сухановки в Хасанском округе, к 20.00 (13.00 мск) возгорание локализовано на площади 5 тысяч гектаров. В тушении задействованы 93 человека и 17 единиц техники", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в субботу власти Приморья сообщали, что в крае зарегистрированы четыре пожара общей площадью 5058,5 гектара, два из них потушены, угрозы населенным пунктам нет, "сил и средств достаточно". В отделе коммунальной гигиены регионального управления Роспотребнадзора рассказали РИА Новости, что специалисты ведомства не зафиксировали превышения уровня допустимого содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в районе Сухановки, где бушует природный пожар.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, еще в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.
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