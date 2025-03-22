https://ria.ru/20250322/pozhar-2006661798.html
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой - РИА Новости, 22.03.2025
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой
Пожар в цеху в подмосковной Кашире потушен, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:43:00+03:00
2025-03-22T14:43:00+03:00
2025-03-22T14:46:00+03:00
кашира
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пожар в цеху в подмосковной Кашире потушен, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар был локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет. Позже было ликвидировано и открытое горение."Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кашире", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006603873.html
кашира
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кашира, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Кашира, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой
В цеху в подмосковной Кашире потушили пожар в бункере с мукой