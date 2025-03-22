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В Кашире потушили пожар в бункере с мукой - РИА Новости, 22.03.2025
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14:43 22.03.2025 (обновлено: 14:46 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/pozhar-2006661798.html
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой - РИА Новости, 22.03.2025
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой
Пожар в цеху в подмосковной Кашире потушен, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:43:00+03:00
2025-03-22T14:46:00+03:00
кашира
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пожар в цеху в подмосковной Кашире потушен, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар был локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет. Позже было ликвидировано и открытое горение."Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кашире", - говорится в сообщении.
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кашира, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Кашира, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Кашире потушили пожар в бункере с мукой

В цеху в подмосковной Кашире потушили пожар в бункере с мукой

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в бункере с мукой
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в бункере с мукой - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в бункере с мукой
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пожар в цеху в подмосковной Кашире потушен, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар был локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет. Позже было ликвидировано и открытое горение.
"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кашире", - говорится в сообщении.
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КашираМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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