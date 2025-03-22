https://ria.ru/20250322/pozhar-2006661798.html

В Кашире потушили пожар в бункере с мукой

В Кашире потушили пожар в бункере с мукой - РИА Новости, 22.03.2025

В Кашире потушили пожар в бункере с мукой

Пожар в цеху в подмосковной Кашире потушен, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:43:00+03:00

2025-03-22T14:43:00+03:00

2025-03-22T14:46:00+03:00

кашира

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пожар в цеху в подмосковной Кашире потушен, сообщило в субботу МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар был локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет. Позже было ликвидировано и открытое горение."Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кашире", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006603873.html

кашира

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кашира, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия