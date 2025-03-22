Полиция распылила слезоточивый газ на акции в поддержку мэра Стамбула
Полиция распылила слезоточивый газ на акции в поддержку мэра Стамбула Имамоглу
© AP Photo / Khalil HamraПротестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Полиция распылила слезоточивый газ на акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане, передает корреспондент РИА Новости.
Газ был распылен у ранее заблокированного полицией проезда, ведущего на проспект Ататюрка. Часть толпы отошла от проспекта ближе к трибунам и зданию мэрии Стамбула.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.