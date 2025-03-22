https://ria.ru/20250322/perebezhchik-2006676821.html
В СВР назвали Гордиевского предателем и преступником
В СВР назвали Гордиевского предателем и преступником - РИА Новости, 22.03.2025
В СВР назвали Гордиевского предателем и преступником
Бывший сотрудник советской внешней разведки, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, сообщили РИА Новости в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:44:00+03:00
2025-03-22T16:44:00+03:00
2025-03-22T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник советской внешней разведки, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, сообщили РИА Новости в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, комментируя сообщения СМИ о кончине Гордиевского."Это был предатель и преступник", - сказали в пресс-бюро.В пятницу газета Guardian сообщила, что ранее работавший на британскую разведку экс-агент КГБ Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет. По данным издания, Гордиевский был самым высокопоставленным офицером КГБ, когда-либо бежавшим в Британию. Газета указала, что в 1982 году Гордиевский был направлен в Лондон, где впоследствии стал главой резидентуры КГБ. В 1985 году советской разведке стало известно от экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса о работе Гордиевского на британскую МИ-6. Гордиевский был вывезен в Финляндию в багажнике британского дипломатического автомобиля, после чего вылетел из Норвегии в Великобританию.В СССР Гордиевский был заочно приговорен к смертной казни за госизмену. По данным Guardian, в пятницу он был найден мертвым в доме в графстве Суррей, где его охраняли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, лондон, финляндия
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Лондон, Финляндия
В СВР назвали Гордиевского предателем и преступником
Пресс-бюро СВР о смерти перебежчика Гордиевского: это был предатель и преступник