https://ria.ru/20250322/perebezhchik-2006676821.html

В СВР назвали Гордиевского предателем и преступником

В СВР назвали Гордиевского предателем и преступником - РИА Новости, 22.03.2025

В СВР назвали Гордиевского предателем и преступником

Бывший сотрудник советской внешней разведки, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, сообщили РИА Новости в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:44:00+03:00

2025-03-22T16:44:00+03:00

2025-03-22T16:53:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший сотрудник советской внешней разведки, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником, сообщили РИА Новости в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, комментируя сообщения СМИ о кончине Гордиевского."Это был предатель и преступник", - сказали в пресс-бюро.В пятницу газета Guardian сообщила, что ранее работавший на британскую разведку экс-агент КГБ Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет. По данным издания, Гордиевский был самым высокопоставленным офицером КГБ, когда-либо бежавшим в Британию. Газета указала, что в 1982 году Гордиевский был направлен в Лондон, где впоследствии стал главой резидентуры КГБ. В 1985 году советской разведке стало известно от экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса о работе Гордиевского на британскую МИ-6. Гордиевский был вывезен в Финляндию в багажнике британского дипломатического автомобиля, после чего вылетел из Норвегии в Великобританию.В СССР Гордиевский был заочно приговорен к смертной казни за госизмену. По данным Guardian, в пятницу он был найден мертвым в доме в графстве Суррей, где его охраняли.

https://ria.ru/20250119/mi-5-1994052730.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, лондон, финляндия