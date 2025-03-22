Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем
Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина с 40-летием
© Фото : представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото : представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтия Камиля Самигуллина с 40-летием и отметил добрые отношения между РПЦ и ДУМ республики.
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"Сердечно поздравляю Вас с 40-летием. В молодом возрасте Вы возглавили Духовное управление мусульман в Татарстане - в одном из ключевых регионов России, в котором тесно переплетены традиции разных народов и религий. Больше десяти лет Вы успешно занимаетесь духовно-просветительской деятельностью, трудитесь ради укрепления межнационального и межрелигиозного мира, утверждения нравственных устоев в обществе, а также популяризации здорового образа жизни", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что неоднократное переизбрание Самигуллина на пост муфтия республики свидетельствует о его большом авторитете среди верующих.
"Отрадно, что между Русской православной церковью и Духовным управлением мусульман Татарстана выстроены добрые отношения, которые, надеюсь, будут и впредь успешно развиваться", - заключил предстоятель Русской церкви.