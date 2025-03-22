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Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем - РИА Новости, 22.03.2025
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Религия
 
20:40 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/muftiy-2006708225.html
Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем
Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем - РИА Новости, 22.03.2025
Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтия Камиля Самигуллина с 40-летием РИА Новости, 22.03.2025
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2025-03-22T20:40:00+03:00
религия
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камиль самигуллин
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтия Камиля Самигуллина с 40-летием и отметил добрые отношения между РПЦ и ДУМ республики. "Сердечно поздравляю Вас с 40-летием. В молодом возрасте Вы возглавили Духовное управление мусульман в Татарстане - в одном из ключевых регионов России, в котором тесно переплетены традиции разных народов и религий. Больше десяти лет Вы успешно занимаетесь духовно-просветительской деятельностью, трудитесь ради укрепления межнационального и межрелигиозного мира, утверждения нравственных устоев в обществе, а также популяризации здорового образа жизни", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что неоднократное переизбрание Самигуллина на пост муфтия республики свидетельствует о его большом авторитете среди верующих. "Отрадно, что между Русской православной церковью и Духовным управлением мусульман Татарстана выстроены добрые отношения, которые, надеюсь, будут и впредь успешно развиваться", - заключил предстоятель Русской церкви.
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россия, камиль самигуллин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), ислам
Религия, Россия, Камиль Самигуллин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Ислам
Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем

Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина с 40-летием

© Фото : представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтия Камиля Самигуллина с 40-летием и отметил добрые отношения между РПЦ и ДУМ республики.
«
"Сердечно поздравляю Вас с 40-летием. В молодом возрасте Вы возглавили Духовное управление мусульман в Татарстане - в одном из ключевых регионов России, в котором тесно переплетены традиции разных народов и религий. Больше десяти лет Вы успешно занимаетесь духовно-просветительской деятельностью, трудитесь ради укрепления межнационального и межрелигиозного мира, утверждения нравственных устоев в обществе, а также популяризации здорового образа жизни", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что неоднократное переизбрание Самигуллина на пост муфтия республики свидетельствует о его большом авторитете среди верующих.
"Отрадно, что между Русской православной церковью и Духовным управлением мусульман Татарстана выстроены добрые отношения, которые, надеюсь, будут и впредь успешно развиваться", - заключил предстоятель Русской церкви.
13-ый Республиканский ифтар на площадке Международного выставочного центра Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Более 13 тыс человек участвовали в республиканском ифтаре в Татарстане
20 марта, 10:53
 
РелигияРоссияКамиль СамигуллинРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Ислам
 
 
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