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Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем

Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем - РИА Новости, 22.03.2025

Патриарх Кирилл поздравил муфтия Татарстана с юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтия Камиля Самигуллина с 40-летием РИА Новости, 22.03.2025

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2025-03-22T20:40:00+03:00

религия

россия

камиль самигуллин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

ислам

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтия Камиля Самигуллина с 40-летием и отметил добрые отношения между РПЦ и ДУМ республики. "Сердечно поздравляю Вас с 40-летием. В молодом возрасте Вы возглавили Духовное управление мусульман в Татарстане - в одном из ключевых регионов России, в котором тесно переплетены традиции разных народов и религий. Больше десяти лет Вы успешно занимаетесь духовно-просветительской деятельностью, трудитесь ради укрепления межнационального и межрелигиозного мира, утверждения нравственных устоев в обществе, а также популяризации здорового образа жизни", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что неоднократное переизбрание Самигуллина на пост муфтия республики свидетельствует о его большом авторитете среди верующих. "Отрадно, что между Русской православной церковью и Духовным управлением мусульман Татарстана выстроены добрые отношения, которые, надеюсь, будут и впредь успешно развиваться", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20250320/kazan-2006136137.html

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Наталья Макарова

россия, камиль самигуллин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), ислам