https://ria.ru/20250322/moskva-2007949554.html

Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля

Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля - РИА Новости, 28.03.2025

Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля

Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-22T10:31:00+03:00

2025-03-22T10:31:00+03:00

2025-03-28T15:01:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Городские субботники пройдут 12 и 26 апреля. Весь этот и следующий месяц будем делать генеральную уборку Москвы. Приведём в порядок городские территории, дома и дворы, дороги, мосты и памятники, подготовим фонтаны к открытию сезона", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

https://ria.ru/20250321/chislo-2006427061.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин