https://ria.ru/20250322/moskva-2007949554.html
Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля
Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля - РИА Новости, 28.03.2025
Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля
Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-22T10:31:00+03:00
2025-03-22T10:31:00+03:00
2025-03-28T15:01:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Городские субботники пройдут 12 и 26 апреля. Весь этот и следующий месяц будем делать генеральную уборку Москвы. Приведём в порядок городские территории, дома и дворы, дороги, мосты и памятники, подготовим фонтаны к открытию сезона", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля
Мэр Собянин: городские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Общегородские субботники пройдут в Москве 12 и 26 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Городские субботники пройдут 12 и 26 апреля. Весь этот и следующий месяц будем делать генеральную уборку Москвы. Приведём в порядок городские территории, дома и дворы, дороги, мосты и памятники, подготовим фонтаны к открытию сезона", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.