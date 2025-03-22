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На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий - РИА Новости, 22.03.2025
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13:20 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/moskva-2006654012.html
На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий
На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий - РИА Новости, 22.03.2025
На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий
150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.03.2025
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городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
петр бирюков
сергей собянин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. 150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сто пятьдесят фасадов зданий промоют сегодня на Садовом кольце. С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца", – рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что в работах задействованы 150 автовышек и 450 рабочих и альпинистов. Для очистки фасадов применяем специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды. "Время на промывку зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - добавил Бирюков. Он напомнил, что в субботу мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городских служб по приведению в порядок города после зимы и о запланированных общегородских субботниках.
https://ria.ru/20250321/chislo-2006427061.html
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городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков, сергей собянин
Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Петр Бирюков, Сергей Собянин
На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий

Заммэра Бирюков: 150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПромывка фасадов зданий на Садовом кольце в Москве
Промывка фасадов зданий на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Промывка фасадов зданий на Садовом кольце в Москве
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. 150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сто пятьдесят фасадов зданий промоют сегодня на Садовом кольце. С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца", – рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что в работах задействованы 150 автовышек и 450 рабочих и альпинистов. Для очистки фасадов применяем специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды.
"Время на промывку зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - добавил Бирюков.
Он напомнил, что в субботу мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городских служб по приведению в порядок города после зимы и о запланированных общегородских субботниках.
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Городское хозяйство МосквыМоскваСадовое кольцо (Москва)Петр БирюковСергей Собянин
 
 
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