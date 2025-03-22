https://ria.ru/20250322/moskva-2006654012.html

На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий

На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий - РИА Новости, 22.03.2025

На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий

150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:20:00+03:00

2025-03-22T13:20:00+03:00

2025-03-22T13:20:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

петр бирюков

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006654282_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_b4224d6579bb5e0ac987b764fef9a615.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. 150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сто пятьдесят фасадов зданий промоют сегодня на Садовом кольце. С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца", – рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что в работах задействованы 150 автовышек и 450 рабочих и альпинистов. Для очистки фасадов применяем специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды. "Время на промывку зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - добавил Бирюков. Он напомнил, что в субботу мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городских служб по приведению в порядок города после зимы и о запланированных общегородских субботниках.

https://ria.ru/20250321/chislo-2006427061.html

https://ria.ru/20250321/biryukov-2006386792.html

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков, сергей собянин