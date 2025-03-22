На Садовом кольце в Москве промоют 150 фасадов зданий
Заммэра Бирюков: 150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПромывка фасадов зданий на Садовом кольце в Москве
Промывка фасадов зданий на Садовом кольце в Москве
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. 150 фасадов зданий помоют в субботу на Садовом кольце в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сто пятьдесят фасадов зданий промоют сегодня на Садовом кольце. С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца", – рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в работах задействованы 150 автовышек и 450 рабочих и альпинистов. Для очистки фасадов применяем специальные моющие средства, они совершенно безопасны для людей и окружающей среды.
"Время на промывку зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично", - добавил Бирюков.
Он напомнил, что в субботу мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городских служб по приведению в порядок города после зимы и о запланированных общегородских субботниках.