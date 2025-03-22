Рейтинг@Mail.ru
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/morpekhi-2006620365.html
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.03.2025
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы украинской армии на правом берегу Днепра на каховском... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:16:00+03:00
2025-03-22T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg
ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Расчёт БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Координаты от воздушной разведки о месте скопления большого количества украинских боевиков и техники были переданы на пункт управления артиллерии. Расчёт БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навелись на цель. После корректировки полным пакетом они отправили снаряды в указанный район и поразили цель", - сообщили в оборонном ведомстве. Целеуказание огня артиллерии велось с помощью разведывательного беспилотника российского производства "Орлан-10": это позволяет не только корректировать огонь, но и передавать на огневые позиции кадры объективного контроля. Артиллерийские подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы и техники противника на каховском направлении в Херсонской области.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620238.html
https://ria.ru/20250322/plen-2006619961.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_548614ef0dc6bb5ae67729e7e614adbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: морпехи уничтожили технику и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Расчёт БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Координаты от воздушной разведки о месте скопления большого количества украинских боевиков и техники были переданы на пункт управления артиллерии. Расчёт БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навелись на цель. После корректировки полным пакетом они отправили снаряды в указанный район и поразили цель", - сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Минобороны рассказала о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
05:13
Целеуказание огня артиллерии велось с помощью разведывательного беспилотника российского производства "Орлан-10": это позволяет не только корректировать огонь, но и передавать на огневые позиции кадры объективного контроля.
Артиллерийские подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы и техники противника на каховском направлении в Херсонской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трое боевиков ВСУ сдались в плен группировке "Запад"
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала