https://ria.ru/20250322/morpekhi-2006620365.html
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.03.2025
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы украинской армии на правом берегу Днепра на каховском... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:16:00+03:00
2025-03-22T05:16:00+03:00
2025-03-22T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. Расчёт БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Координаты от воздушной разведки о месте скопления большого количества украинских боевиков и техники были переданы на пункт управления артиллерии. Расчёт БМ-21 "Град" оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое и навелись на цель. После корректировки полным пакетом они отправили снаряды в указанный район и поразили цель", - сообщили в оборонном ведомстве. Целеуказание огня артиллерии велось с помощью разведывательного беспилотника российского производства "Орлан-10": это позволяет не только корректировать огонь, но и передавать на огневые позиции кадры объективного контроля. Артиллерийские подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы и техники противника на каховском направлении в Херсонской области.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006620238.html
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херсонская область
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Морпехи уничтожили скопление техники и пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: морпехи уничтожили технику и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра