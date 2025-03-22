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Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:09 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/krokus-2006701915.html
Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе"
Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025
Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе"
Народный артист России, режиссер Никита Михалков начал свой творческий вечер в Москве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 22.03.2025
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2025-03-22T20:09:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
никита михалков
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков начал свой творческий вечер в Москве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Год назад в концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек. "В такой непростой день сегодня у нас встреча. Чудовищная совершенно трагедия год назад произошла. Чудовищная! Которую простить нельзя… Я хотел бы помянуть этих людей", - сказал Михалков, выйдя на сцену. Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" проходит 22 марта в Доме музыки в Москве. Режиссер поделится со зрителями своими мыслями относительно событий, происходящих в стране и мире, а также покажет покажет специально подобранные фрагменты авторской программы "Бесогон ТВ".
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россия, москва, никита михалков, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Никита Михалков, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе"

На творческом вечере Михалков почтили память погибших при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков начал свой творческий вечер в Москве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.
Год назад в концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек.
«
"В такой непростой день сегодня у нас встреча. Чудовищная совершенно трагедия год назад произошла. Чудовищная! Которую простить нельзя… Я хотел бы помянуть этих людей", - сказал Михалков, выйдя на сцену.
Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" проходит 22 марта в Доме музыки в Москве. Режиссер поделится со зрителями своими мыслями относительно событий, происходящих в стране и мире, а также покажет покажет специально подобранные фрагменты авторской программы "Бесогон ТВ".
Открытие мемориала в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта
Вчера, 12:39
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМоскваНикита МихалковКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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