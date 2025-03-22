https://ria.ru/20250322/krokus-2006701915.html

Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе"

Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025

Михалков на творческом вечере почтил память погибших в "Крокусе"

Народный артист России, режиссер Никита Михалков начал свой творческий вечер в Москве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T20:09:00+03:00

2025-03-22T20:09:00+03:00

2025-03-22T20:09:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

никита михалков

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков начал свой творческий вечер в Москве с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Год назад в концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт, в результате которого, по данным СК РФ, погибли 146 человек. "В такой непростой день сегодня у нас встреча. Чудовищная совершенно трагедия год назад произошла. Чудовищная! Которую простить нельзя… Я хотел бы помянуть этих людей", - сказал Михалков, выйдя на сцену. Творческий вечер Михалкова "Территория моей любви" проходит 22 марта в Доме музыки в Москве. Режиссер поделится со зрителями своими мыслями относительно событий, происходящих в стране и мире, а также покажет покажет специально подобранные фрагменты авторской программы "Бесогон ТВ".

https://ria.ru/20250322/krokus-2006648431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, никита михалков, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)