https://ria.ru/20250322/krasnoyarsk-2006624015.html
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников - РИА Новости, 22.03.2025
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников
Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:06:00+03:00
2025-03-22T07:06:00+03:00
2025-03-22T07:06:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ. Ранее региональный СК сообщал, что 19 марта между тремя учениками 5-го класса одной из школ города Красноярска произошел словесный конфликт, переросший в драку. Для разбирательства в этот же день в школу были приглашены родители участников потасовки. Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и нанес им удары двоим одноклассникам сына. Избиение мальчиков остановили охранники и сотрудники школы. С полученными телесными повреждениями дети обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". "В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в городе Ангарске Иркутской области и доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время мужчину допросят. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Журналистам в региональном СК уточнили, что мужчина работает вахтовым методом, после конфликта он уехал на работу.
https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html
https://ria.ru/20250321/avtomoyka-2006478822.html
красноярск
россия
ангарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Ангарск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников
СК: в Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников