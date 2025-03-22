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В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников - РИА Новости, 22.03.2025
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07:06 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/krasnoyarsk-2006624015.html
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников - РИА Новости, 22.03.2025
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников
Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T07:06:00+03:00
2025-03-22T07:06:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ. Ранее региональный СК сообщал, что 19 марта между тремя учениками 5-го класса одной из школ города Красноярска произошел словесный конфликт, переросший в драку. Для разбирательства в этот же день в школу были приглашены родители участников потасовки. Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и нанес им удары двоим одноклассникам сына. Избиение мальчиков остановили охранники и сотрудники школы. С полученными телесными повреждениями дети обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". "В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в городе Ангарске Иркутской области и доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время мужчину допросят. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Журналистам в региональном СК уточнили, что мужчина работает вахтовым методом, после конфликта он уехал на работу.
https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html
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происшествия, красноярск, россия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Ангарск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников

СК: в Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ.
Ранее региональный СК сообщал, что 19 марта между тремя учениками 5-го класса одной из школ города Красноярска произошел словесный конфликт, переросший в драку. Для разбирательства в этот же день в школу были приглашены родители участников потасовки.
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Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и нанес им удары двоим одноклассникам сына. Избиение мальчиков остановили охранники и сотрудники школы. С полученными телесными повреждениями дети обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия".
"В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в городе Ангарске Иркутской области и доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время мужчину допросят. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Журналистам в региональном СК уточнили, что мужчина работает вахтовым методом, после конфликта он уехал на работу.
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