https://ria.ru/20250322/krasnoyarsk-2006624015.html

В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников

В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников - РИА Новости, 22.03.2025

В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников

Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T07:06:00+03:00

2025-03-22T07:06:00+03:00

2025-03-22T07:06:00+03:00

происшествия

красноярск

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ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ. Ранее региональный СК сообщал, что 19 марта между тремя учениками 5-го класса одной из школ города Красноярска произошел словесный конфликт, переросший в драку. Для разбирательства в этот же день в школу были приглашены родители участников потасовки. Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и нанес им удары двоим одноклассникам сына. Избиение мальчиков остановили охранники и сотрудники школы. С полученными телесными повреждениями дети обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". "В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в городе Ангарске Иркутской области и доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время мужчину допросят. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Журналистам в региональном СК уточнили, что мужчина работает вахтовым методом, после конфликта он уехал на работу.

https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html

https://ria.ru/20250321/avtomoyka-2006478822.html

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происшествия, красноярск, россия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)