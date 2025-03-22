https://ria.ru/20250322/krasnodar-2006622509.html
В Краснодаре отменили опасность атаки БПЛА
В Краснодаре отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.03.2025
В Краснодаре отменили опасность атаки БПЛА
Режим "Беспилотная опасность" отменен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:16:00+03:00
2025-03-22T06:16:00+03:00
2025-03-22T06:17:00+03:00
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Отбой Беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Режим "Беспилотная опасность" был введен на всей территории региона в пятницу в 23.05 мск и продлился почти семь часов.
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краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре отменили опасность атаки БПЛА
В Краснодаре отменили режим "Беспилотная опасность"