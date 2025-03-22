https://ria.ru/20250322/krasnodar-2006622509.html

В Краснодаре отменили опасность атаки БПЛА

В Краснодаре отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.03.2025

В Краснодаре отменили опасность атаки БПЛА

Режим "Беспилотная опасность" отменен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T06:16:00+03:00

2025-03-22T06:16:00+03:00

2025-03-22T06:17:00+03:00

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен на всей территории Краснодара, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! "Отбой Беспилотной опасности", - говорится в сообщении. Режим "Беспилотная опасность" был введен на всей территории региона в пятницу в 23.05 мск и продлился почти семь часов.

https://ria.ru/20250318/trevoga-2005629680.html

краснодар

россия

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2025

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краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)