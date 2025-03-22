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Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 22.03.2025
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01:50 22.03.2025 (обновлено: 02:04 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/khusity-2006613907.html
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 22.03.2025
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту "Бен-Гурион"... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:50:00+03:00
2025-03-22T02:04:00+03:00
в мире
тель-авив
израиль
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, предупредив авиакомпании, что продолжит его атаковать."Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в социальной сети Х."Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт "Бен-Гурион" стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым", - отмечается в сообщении.Кроме того, хуситы сообщили, что их "военно-воздушные силы провели операцию против ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman".Хуситы вернулись к атакам по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца прошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
https://ria.ru/20250321/yemen-2006358610.html
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в мире, тель-авив, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Тель-Авив, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили об атаке ракетой "Палестина-2" на аэропорт Бен-Гурион

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, предупредив авиакомпании, что продолжит его атаковать.
"Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в социальной сети Х.
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"Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт "Бен-Гурион" стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым", - отмечается в сообщении.
Кроме того, хуситы сообщили, что их "военно-воздушные силы провели операцию против ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman".
Хуситы вернулись к атакам по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца прошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.
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