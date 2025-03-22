https://ria.ru/20250322/khusity-2006613907.html

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 22.03.2025

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту "Бен-Гурион"... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T01:50:00+03:00

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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, предупредив авиакомпании, что продолжит его атаковать."Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в социальной сети Х."Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт "Бен-Гурион" стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым", - отмечается в сообщении.Кроме того, хуситы сообщили, что их "военно-воздушные силы провели операцию против ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman".Хуситы вернулись к атакам по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца прошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. До этого лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что они возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.

https://ria.ru/20250321/yemen-2006358610.html

https://ria.ru/20250321/husity-2006343758.html

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в мире, тель-авив, израиль, йемен, ансар алла