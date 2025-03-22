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В Кашире ликвидировали открытое горение в бункере с мукой
В Кашире ликвидировали открытое горение в бункере с мукой - РИА Новости, 22.03.2025
В Кашире ликвидировали открытое горение в бункере с мукой
Открытое горение в бункере с мукой в цеху в подмосковной Кашире ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:06:00+03:00
2025-03-22T14:06:00+03:00
2025-03-22T14:11:00+03:00
происшествия
кашира
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Открытое горение в бункере с мукой в цеху в подмосковной Кашире ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее сообщалось, что бункер с мукой горит в цеху в подмосковной Кашире, пожар был локализован на площади 920 квадратных метров, пострадавших нет. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кашира, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кашира, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кашире ликвидировали открытое горение в бункере с мукой
В подмосковной Кашире ликвидировали открытое горение в бункере с мукой в цеху