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Премьер Канады намерен распустить парламент - РИА Новости, 22.03.2025
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20:03 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/kanada-2006700446.html
Премьер Канады намерен распустить парламент
Премьер Канады намерен распустить парламент - РИА Новости, 22.03.2025
Премьер Канады намерен распустить парламент
Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:03:00+03:00
2025-03-22T20:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале избирательной кампании, сообщает в субботу телеканал CBC со ссылкой на источники. Согласно этим данным, выборы пройдут 28 апреля, поскольку минимальный срок избирательной кампании по канадскому законодательству - 37 дней. Закон требует, чтобы голосование проходило в понедельник, а агитационный период длился от 37 до 51 дня. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы -133.
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в мире, канада, марк карни
В мире, Канада, Марк Карни
Премьер Канады намерен распустить парламент

CBC: премьер Канады намерен распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале избирательной кампании, сообщает в субботу телеканал CBC со ссылкой на источники.
Согласно этим данным, выборы пройдут 28 апреля, поскольку минимальный срок избирательной кампании по канадскому законодательству - 37 дней. Закон требует, чтобы голосование проходило в понедельник, а агитационный период длился от 37 до 51 дня.
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы -133.
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