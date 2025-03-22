https://ria.ru/20250322/kanada-2006700446.html

Премьер Канады намерен распустить парламент

Премьер Канады намерен распустить парламент - РИА Новости, 22.03.2025

Премьер Канады намерен распустить парламент

Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале... РИА Новости, 22.03.2025

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале избирательной кампании, сообщает в субботу телеканал CBC со ссылкой на источники. Согласно этим данным, выборы пройдут 28 апреля, поскольку минимальный срок избирательной кампании по канадскому законодательству - 37 дней. Закон требует, чтобы голосование проходило в понедельник, а агитационный период длился от 37 до 51 дня. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы -133.

https://ria.ru/20250309/kanada-2003876227.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, марк карни