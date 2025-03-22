Премьер Канады намерен распустить парламент
CBC: премьер Канады намерен распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье намерен обратиться к генерал-губернатору с просьбой распустить парламент и официально объявить о начале избирательной кампании, сообщает в субботу телеканал CBC со ссылкой на источники.
Согласно этим данным, выборы пройдут 28 апреля, поскольку минимальный срок избирательной кампании по канадскому законодательству - 37 дней. Закон требует, чтобы голосование проходило в понедельник, а агитационный период длился от 37 до 51 дня.
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы -133.
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