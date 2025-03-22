Премьер Канады рассказал, когда начнутся переговоры с США
Премьер Карни: переговоры начнутся, когда Вашингтон проявит уважение
© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Переговоры между США и Канадой по вопросам экономики и безопасности не начнутся до тех пор, пока со стороны Вашингтона не будет проявлено "заслуженного уважения" по отношению к Оттаве, заявил глава канадского кабинета министров Марк Карни.
"С моей точки зрения, они не наступят, пока мы не получим того уважения, которое заслуживаем как независимая страна", - сказал он журналистам на пресс-конференции. Трансляцию вело агентство Cpac.
Карни отметил, что страны в будущем проведут полноценные обсуждения, которые будут касаться не только импортных пошлин, но в целом затрагивать вопросы экономики и безопасности, представляющие интерес для Соединенных Штатов.
Комментируя введенные властями США пошлины в отношении канадских товаров, премьер-министр подчеркнул, что американцев ждут потери от принимаемых Вашингтоном торговых решений.
Ранее Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы выяснить наличие у Оттавы других вариантов "с учетом меняющейся обстановки".
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.