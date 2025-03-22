https://ria.ru/20250322/germaniya-2006694833.html

АдГ сократила отрыв от ХДС/ХСС до четырех процентов, показал опрос

АдГ сократила отрыв от ХДС/ХСС до четырех процентов, показал опрос - РИА Новости, 22.03.2025

АдГ сократила отрыв от ХДС/ХСС до четырех процентов, показал опрос

Разрыв между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:24:00+03:00

2025-03-22T19:24:00+03:00

2025-03-22T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Разрыв между правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет лишь 4%, свидетельствуют результаты опроса института INSA для газеты Bild. "АдГ значительно сокращает отставание от ХДС/ХСС, и теперь ее рейтинг лишь на четыре процентных пункта меньше, чем у ХДС/ХСС", - пишет издание. Победивший на выборах блок во главе с Фридрихом Мерцем поддерживают 27% участников опроса, а АдГ – 23%. За неделю ее отставание сократилось на два процентных пункта. Еще в ноябре разрыв между партиями составлял 14%, отмечает газета. На февральских выборах в бундестаг АдГ получила на 7,8% меньше блока ХДС/ХСС. Популярность правой партии не была настолько высокой с января 2024 года, а рейтинг блока Мерца последний раз опускался так низко в октябре 2023 года. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ведет с ХДС/ХСС переговоры об образовании правящей коалиции, снизился на один процентный пункт до 15%, популярность "Зеленых" составляет 12%, "Левой" партии – 10%. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) пользуется поддержкой 5% респондентов, хотя на выборах не смог преодолеть эту отметку и не попал в парламент. Опрос проводился с 17 по 21 марта, в нем приняли участие около 1,2 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250314/adg-2005124457.html

https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, германия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, bild, левая (партия)