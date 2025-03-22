Рейтинг@Mail.ru
Европа впала в безумие с идеями о ядерном оружии, заявил профессор из США - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/evropa-2006621738.html
Европа впала в безумие с идеями о ядерном оружии, заявил профессор из США
Европа впала в безумие с идеями о ядерном оружии, заявил профессор из США - РИА Новости, 22.03.2025
Европа впала в безумие с идеями о ядерном оружии, заявил профессор из США
Европейские государства впали в безумие, выдвигая идеи о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов, сообщил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:49:00+03:00
2025-03-22T05:49:00+03:00
в мире
европа
франция
питер кузник
эммануэль макрон
дональд туск
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – РИА Новости. Европейские государства впали в безумие, выдвигая идеи о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. "Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика через Францию и Германию или даже приобретение европейскими странами собственных ядерных арсеналов – это настоящее погружение в безумие", – сказал Кузник. При этом требование Владимира Зеленского предоставить Украине собственное ядерное оружие в случае отказа в членстве в НАТО он назвал еще более безумным. Профессор подчеркнул, что миру необходима новая глобальная архитектура безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006618001.html
https://ria.ru/20250321/tramp-2006351046.html
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, франция, питер кузник, эммануэль макрон, дональд туск, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Европа, Франция, Питер Кузник, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Европа впала в безумие с идеями о ядерном оружии, заявил профессор из США

Профессор Кузник: Европа впала в безумие с идей о собственном ядерном оружии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – РИА Новости. Европейские государства впали в безумие, выдвигая идеи о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Урегулирование кризиса на Украине не будет быстрым, заявил профессор из США
03:51
"Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика через Францию и Германию или даже приобретение европейскими странами собственных ядерных арсеналов – это настоящее погружение в безумие", – сказал Кузник.
При этом требование Владимира Зеленского предоставить Украине собственное ядерное оружие в случае отказа в членстве в НАТО он назвал еще более безумным. Профессор подчеркнул, что миру необходима новая глобальная архитектура безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Трамп презирает Зеленского, но восхищается Путиным, заявил профессор из США
Вчера, 03:31
 
В миреЕвропаФранцияПитер КузникЭммануэль МакронДональд ТускЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала