Европа впала в безумие с идеями о ядерном оружии, заявил профессор из США
Профессор Кузник: Европа впала в безумие с идей о собственном ядерном оружии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 мар – РИА Новости. Европейские государства впали в безумие, выдвигая идеи о расширении ядерного зонтика и увеличении оборонных расходов, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
"Наблюдать, как европейцы предлагают потратить 800 миллиардов евро на перевооружение, одновременно обсуждая расширение европейского ядерного зонтика через Францию и Германию или даже приобретение европейскими странами собственных ядерных арсеналов – это настоящее погружение в безумие", – сказал Кузник.
При этом требование Владимира Зеленского предоставить Украине собственное ядерное оружие в случае отказа в членстве в НАТО он назвал еще более безумным. Профессор подчеркнул, что миру необходима новая глобальная архитектура безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.