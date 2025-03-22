Рейтинг@Mail.ru
ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/energoobekty-2006675845.html
ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области
ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2025
ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области
В Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки нет электричества из-за атак ВСУ на энергообъекты, несмотря на договоренность РФ и США их не атаковать,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:38:00+03:00
2025-03-22T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15472/75/154727528_0:34:800:484_1920x0_80_0_0_05c4eb8671124d73b8bc420575a46922.jpg
ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. В Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки нет электричества из-за атак ВСУ на энергообъекты, несмотря на договоренность РФ и США их не атаковать, сообщил РИА Новости мэр города Константин Тистол. "В городе Голая Пристань четвертые сутки нет электричества, связано это с тем, что украинские формирования продолжают атаковать энергообъекты левого берега Днепра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что украинские операторы БПЛА атакуют ремонтную бригаду, которая пытается вторые сутки выехать на место аварии, чтобы устранить неисправность. Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250319/kiev-2005936028.html
https://ria.ru/20250322/mid-2006659643.html
россия
херсонская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15472/75/154727528_56:0:745:517_1920x0_80_0_0_e1bedd1be8d77a7bff3c00443f2fd71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области

Мэр Голой Пристани Тистол: в городе 4-е сутки нет электричества из-за атак ВСУ

© runet.ltЭлектростанция
Электростанция - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© runet.lt
Электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. В Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки нет электричества из-за атак ВСУ на энергообъекты, несмотря на договоренность РФ и США их не атаковать, сообщил РИА Новости мэр города Константин Тистол.
«
"В городе Голая Пристань четвертые сутки нет электричества, связано это с тем, что украинские формирования продолжают атаковать энергообъекты левого берега Днепра", - сказал собеседник агентства.
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани
19 марта, 12:42
Он добавил, что украинские операторы БПЛА атакуют ремонтную бригаду, которая пытается вторые сутки выехать на место аварии, чтобы устранить неисправность.
Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Однако всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
МИД заявил о праве России ответить на атаки ВСУ на энергообъекты
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала