https://ria.ru/20250322/energoobekty-2006675845.html

ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области

ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области - РИА Новости, 22.03.2025

ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области

В Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки нет электричества из-за атак ВСУ на энергообъекты, несмотря на договоренность РФ и США их не атаковать,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:38:00+03:00

2025-03-22T16:38:00+03:00

2025-03-22T16:38:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 22 мар - РИА Новости. В Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки нет электричества из-за атак ВСУ на энергообъекты, несмотря на договоренность РФ и США их не атаковать, сообщил РИА Новости мэр города Константин Тистол. "В городе Голая Пристань четвертые сутки нет электричества, связано это с тем, что украинские формирования продолжают атаковать энергообъекты левого берега Днепра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что украинские операторы БПЛА атакуют ремонтную бригаду, которая пытается вторые сутки выехать на место аварии, чтобы устранить неисправность. Во вторник президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250319/kiev-2005936028.html

https://ria.ru/20250322/mid-2006659643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсонская область , сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины