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Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке
Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке - РИА Новости, 22.03.2025
Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке
Глава Росмолодежи Григорий Гуров посетил стройку молодежного центра в Донецке и отремонтированный дом молодежи в Волновахе. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:46:00+03:00
2025-03-22T18:46:00+03:00
2025-03-22T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров посетил стройку молодежного центра в Донецке и отремонтированный дом молодежи в Волновахе. "Интенсивным темпом идёт строительство одного из самых масштабных в стране молодёжных центров в Донецке. Благодарим Москву и Ямал за поддержку подшефных городов. А в Волновахе побывали в уже отремонтированном Доме молодёжи, где встретились с участниками молодёжных организаций и "Движения первых", ребята рассказали о своих проектах и поделились планами", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи также возложил цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге. Кроме того, в Мариуполе Гуров вместе с министром молодежной политики ДНР Кириллом Макаровым и заместителем руководителя Росмолодежи Денисом Ашировым почтили память жертв теракта в "Крокус сити холле".
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общество, донецк, волноваха, москва, григорий гуров, владимир жога, кирилл макаров, крокус сити холл, россия
Общество, Донецк, Волноваха, Москва, Григорий Гуров, Владимир Жога, Кирилл Макаров, Крокус Сити Холл, Россия
Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке
Глава Росмолодежи Гуров посетил стройку молодежного центра в Донецке