Налоговые доходы в США могут упасть на десять процентов, пишет WP
WP: налоговые доходы в США могут упасть на 10% из-за беспорядков в IRS
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Налоговые доходы в США могут упасть на 10% этой весной на фоне сокращений в налоговом управлении (IRS) США и нарушений в его работе, вызванных новой политикой Штатов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с налоговыми прогнозами.
Ранее в марте агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники передавало, что IRS рассматривает возможность снизить число сотрудников в рамках инициативы Департамента государственной эффективности США (DOGE) по сокращению бюджетных расходов, при этом за февраль управление уволило несколько тысяч работников.
"Высокопоставленные налоговые чиновники готовятся к резкому падению доходов, собираемых этой весной, в то время как все большее число людей и компаний уклоняются от подачи налоговых деклараций или пытаются не выплачивать задолженность перед налоговым управлением... Чиновники минфина и IRS прогнозируют снижение налоговых поступлений более чем на 10% к 15 апреля... Это составит более 500 миллиардов долларов потерянных федеральных доходов... По словам чиновников, причина напрямую связана с изменением поведения налогоплательщиков и быстрым разрушением президентом Дональдом Трампом части IRS", - сообщает газета.
Согласно документам, к которым получило доступ издание, высокопоставленные чиновники налогового ведомства предупреждали представителей администрации Трампа о подобных исходах еще до его инаугурации.
Несколько сотрудников ведомства рассказали газете, что оно прекратило расследования в отношении крупных корпораций и налогоплательщиков, поскольку IRS пришлось перераспределить ресурсы для поддержания работы внутренних систем.
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