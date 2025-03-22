https://ria.ru/20250322/dokhody-2006698333.html

Налоговые доходы в США могут упасть на десять процентов, пишет WP

Налоговые доходы в США могут упасть на десять процентов, пишет WP - РИА Новости, 22.03.2025

Налоговые доходы в США могут упасть на десять процентов, пишет WP

Налоговые доходы в США могут упасть на 10% этой весной на фоне сокращений в налоговом управлении (IRS) США и нарушений в его работе, вызванных новой политикой... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:51:00+03:00

2025-03-22T19:51:00+03:00

2025-03-22T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Налоговые доходы в США могут упасть на 10% этой весной на фоне сокращений в налоговом управлении (IRS) США и нарушений в его работе, вызванных новой политикой Штатов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с налоговыми прогнозами. Ранее в марте агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники передавало, что IRS рассматривает возможность снизить число сотрудников в рамках инициативы Департамента государственной эффективности США (DOGE) по сокращению бюджетных расходов, при этом за февраль управление уволило несколько тысяч работников. "Высокопоставленные налоговые чиновники готовятся к резкому падению доходов, собираемых этой весной, в то время как все большее число людей и компаний уклоняются от подачи налоговых деклараций или пытаются не выплачивать задолженность перед налоговым управлением... Чиновники минфина и IRS прогнозируют снижение налоговых поступлений более чем на 10% к 15 апреля... Это составит более 500 миллиардов долларов потерянных федеральных доходов... По словам чиновников, причина напрямую связана с изменением поведения налогоплательщиков и быстрым разрушением президентом Дональдом Трампом части IRS", - сообщает газета. Согласно документам, к которым получило доступ издание, высокопоставленные чиновники налогового ведомства предупреждали представителей администрации Трампа о подобных исходах еще до его инаугурации. Несколько сотрудников ведомства рассказали газете, что оно прекратило расследования в отношении крупных корпораций и налогоплательщиков, поскольку IRS пришлось перераспределить ресурсы для поддержания работы внутренних систем.

https://ria.ru/20250322/ssha-2006669953.html

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сша, дональд трамп, в мире