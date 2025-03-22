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В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 22.03.2025 (обновлено: 13:26 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/desantniki-2006645564.html
В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ
В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025
В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ
Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к государственной границе в Курской... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T12:06:00+03:00
2025-03-22T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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СУДЖА (Курская обл.), 22 мар - РИА Новости. Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к государственной границе в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Тьма". Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт в Курской области, включая районный центр Суджу, а также Гончаровку и Рубанщину. "Мы прошли, очистили населенный пункт Гончаровка, далее прошли населенный пункт Рубанщина и сейчас продолжаем продвигаться вперед", - сообщил агентству "Тьма". Командир батальона отметил, что на пути следования батальона было зачищено порядка 20 опорных пунктов противника, где уже закрепились десантники. "Сперва работала артиллерия и авиация, а потом непосредственно в ходе движения групп мы их сопровождали "птичками" (БПЛА - ред.)", - добавил "Тьма". Собеседник агентства уточнил, что во время движения штурмовиков огонь артиллерии переносился вперед, тем самым облегчалась работа при зачистке позиций ВСУ. "После того, как зона (позиции ВСУ - ред.) была зачищена, освобождена, туда заводили подразделения закрепления, чтобы нам можно было двигаться дальше", - подытожил комбат. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250322/plennyj-2006627623.html
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979465172.html
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Боец с позывным "Тьма" об успешном выбивании ВСУ с позиций и продвижении к госгранице в Курской области
Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к госгранице в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Тьма"
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курская область, россия, суджа, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ

В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ по пути к границе

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СУДЖА (Курская обл.), 22 мар - РИА Новости. Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к государственной границе в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Тьма".
Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт в Курской области, включая районный центр Суджу, а также Гончаровку и Рубанщину.
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"Мы прошли, очистили населенный пункт Гончаровка, далее прошли населенный пункт Рубанщина и сейчас продолжаем продвигаться вперед", - сообщил агентству "Тьма".
Командир батальона отметил, что на пути следования батальона было зачищено порядка 20 опорных пунктов противника, где уже закрепились десантники.
"Сперва работала артиллерия и авиация, а потом непосредственно в ходе движения групп мы их сопровождали "птичками" (БПЛА - ред.)", - добавил "Тьма".
Собеседник агентства уточнил, что во время движения штурмовиков огонь артиллерии переносился вперед, тем самым облегчалась работа при зачистке позиций ВСУ.
"После того, как зона (позиции ВСУ - ред.) была зачищена, освобождена, туда заводили подразделения закрепления, чтобы нам можно было двигаться дальше", - подытожил комбат.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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