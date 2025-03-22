В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ
В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ по пути к границе
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СУДЖА (Курская обл.), 22 мар - РИА Новости. Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к государственной границе в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Тьма".
Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт в Курской области, включая районный центр Суджу, а также Гончаровку и Рубанщину.
"Мы прошли, очистили населенный пункт Гончаровка, далее прошли населенный пункт Рубанщина и сейчас продолжаем продвигаться вперед", - сообщил агентству "Тьма".
Командир батальона отметил, что на пути следования батальона было зачищено порядка 20 опорных пунктов противника, где уже закрепились десантники.
"Сперва работала артиллерия и авиация, а потом непосредственно в ходе движения групп мы их сопровождали "птичками" (БПЛА - ред.)", - добавил "Тьма".
Собеседник агентства уточнил, что во время движения штурмовиков огонь артиллерии переносился вперед, тем самым облегчалась работа при зачистке позиций ВСУ.
"После того, как зона (позиции ВСУ - ред.) была зачищена, освобождена, туда заводили подразделения закрепления, чтобы нам можно было двигаться дальше", - подытожил комбат.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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