https://ria.ru/20250322/desantniki-2006645564.html

В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ

В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ - РИА Новости, 22.03.2025

В Курской области десантники зачистили 20 опорников ВСУ

Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к государственной границе в Курской... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T12:06:00+03:00

2025-03-22T12:06:00+03:00

2025-03-22T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

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валерий герасимов

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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СУДЖА (Курская обл.), 22 мар - РИА Новости. Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к государственной границе в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Тьма". Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта российские военные освободили 31 населенный пункт в Курской области, включая районный центр Суджу, а также Гончаровку и Рубанщину. "Мы прошли, очистили населенный пункт Гончаровка, далее прошли населенный пункт Рубанщина и сейчас продолжаем продвигаться вперед", - сообщил агентству "Тьма". Командир батальона отметил, что на пути следования батальона было зачищено порядка 20 опорных пунктов противника, где уже закрепились десантники. "Сперва работала артиллерия и авиация, а потом непосредственно в ходе движения групп мы их сопровождали "птичками" (БПЛА - ред.)", - добавил "Тьма". Собеседник агентства уточнил, что во время движения штурмовиков огонь артиллерии переносился вперед, тем самым облегчалась работа при зачистке позиций ВСУ. "После того, как зона (позиции ВСУ - ред.) была зачищена, освобождена, туда заводили подразделения закрепления, чтобы нам можно было двигаться дальше", - подытожил комбат. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250322/plennyj-2006627623.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979465172.html

https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977242138.html

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Боец с позывным "Тьма" об успешном выбивании ВСУ с позиций и продвижении к госгранице в Курской области Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады успешно выбивают ВСУ с позиций и продолжают двигаться к госгранице в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Тьма" 2025-03-22T12:06 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, суджа, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины