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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/chs-2006657537.html
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов - РИА Новости, 22.03.2025
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов
Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:56:00+03:00
2025-03-22T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
юрий слюсарь
россия
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города. "На территории многоквартирных домов на улице Горсоветская, 49/1 и 49/2, введен режим чрезвычайной ситуации на время ликвидации последствий падения БПЛА, которое произошло 21 марта", - говорится в сообщении. Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006624384.html
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происшествия, ростов-на-дону, юрий слюсарь , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Россия, Вооруженные силы Украины
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов после атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖилой дом в Ростове-на-Дону, поврежденный из-за атаки украинского беспилотника
Жилой дом в Ростове-на-Дону, поврежденный из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жилой дом в Ростове-на-Дону, поврежденный из-за атаки украинского беспилотника
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города.
"На территории многоквартирных домов на улице Горсоветская, 49/1 и 49/2, введен режим чрезвычайной ситуации на время ликвидации последствий падения БПЛА, которое произошло 21 марта", - говорится в сообщении.
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Над пятью территориями Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Вчера, 07:13
Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Автомобиль скорой медицинской помощи у жилого дома в Ростове-на-Дону, поврежденного из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Жильцам дома в Ростове, где произошел взрыв после атаки БПЛА, окажут помощь
Вчера, 02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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