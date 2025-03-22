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В Чехии произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2025
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17:24 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/chehija-2006682286.html
В Чехии произошло землетрясение
В Чехии произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2025
В Чехии произошло землетрясение
Землетрясение амплитудой около двух баллов в субботу зафиксировали в западных районах Чехии специалисты Геофизического института Академии наук Чехии, сообщила... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:24:00+03:00
2025-03-22T17:24:00+03:00
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ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Землетрясение амплитудой около двух баллов в субботу зафиксировали в западных районах Чехии специалисты Геофизического института Академии наук Чехии, сообщила журналистам научный сотрудник института Яна Доубравова. "Эпицентр землетрясения находился неподалеку от районного центра Хеб, граничащего с Германией, на глубине около 10 километров. Наши автоматические станции оценили амплитуду толчков на уровне чуть выше двух баллов", - сказала Доубравова. По ее словам, пока трудно сказать, останутся ли данные толчки одиночным явлением или окажутся началом целой серии землетрясений большего или меньшего масштаба. Землетрясения в данном регионе Чехии, как отметила Доубравова, - весьма нередкое явление, обычно они имеют силу около двух, реже трех баллов. Чаще всего люди их ощущают в наиболее спокойное время суток, то есть ночью. А порой землетрясения проявляют себя в виде сильных раскатов грома. Самые сильные землетрясения в районе Хеба произошли в 1985 и 2014 годах, когда их магнитуда достигала показателя 4,6. Они сопровождались, в частности, обрушением дымоходов и трещинами стен зданий или осыпавшейся штукатуркой. Подземные толчки также ощущались в центральной части Чехии, в том числе в Праге.
https://ria.ru/20250321/alyaska-2006563726.html
https://ria.ru/20241228/khelsinki-1991801077.html
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в мире, чехия, германия, прага
В мире, Чехия, Германия, Прага
В Чехии произошло землетрясение

На западе Чехии произошло землетрясение амплитудой около двух баллов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Землетрясение амплитудой около двух баллов в субботу зафиксировали в западных районах Чехии специалисты Геофизического института Академии наук Чехии, сообщила журналистам научный сотрудник института Яна Доубравова.
"Эпицентр землетрясения находился неподалеку от районного центра Хеб, граничащего с Германией, на глубине около 10 километров. Наши автоматические станции оценили амплитуду толчков на уровне чуть выше двух баллов", - сказала Доубравова.
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По ее словам, пока трудно сказать, останутся ли данные толчки одиночным явлением или окажутся началом целой серии землетрясений большего или меньшего масштаба.
Землетрясения в данном регионе Чехии, как отметила Доубравова, - весьма нередкое явление, обычно они имеют силу около двух, реже трех баллов. Чаще всего люди их ощущают в наиболее спокойное время суток, то есть ночью. А порой землетрясения проявляют себя в виде сильных раскатов грома.
Самые сильные землетрясения в районе Хеба произошли в 1985 и 2014 годах, когда их магнитуда достигала показателя 4,6. Они сопровождались, в частности, обрушением дымоходов и трещинами стен зданий или осыпавшейся штукатуркой. Подземные толчки также ощущались в центральной части Чехии, в том числе в Праге.
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