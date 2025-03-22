https://ria.ru/20250322/bogomol-2006421421.html

Круче, чем у богомола. Ученые нашли самый необычный способ заняться сексом

Круче, чем у богомола. Ученые нашли самый необычный способ заняться сексом - РИА Новости, 22.03.2025

Круче, чем у богомола. Ученые нашли самый необычный способ заняться сексом

В животном мире размножение иногда приводит к неожиданным сценариям, когда самки после спаривания просто пожирают своего партнера. Этим грешат богомолы, пауки и РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:30:00+03:00

2025-03-22T08:30:00+03:00

2025-03-22T10:09:00+03:00

наука

индийский океан

австралия

индонезия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В животном мире размножение иногда приводит к неожиданным сценариям, когда самки после спаривания просто пожирают своего партнера. Этим грешат богомолы, пауки и некоторые рыбы, попали под раздачу и синекольчатые осьминоги (Hapalochlaena fasciata), головоногие моллюски со светящимися узорами и завораживающим поведением.Этот морской хищник рискует быть убитым и затем съеденным самкой после спаривания. Однако в данном случае самцы не захотели мириться со столь незавидной участью и выработали интересную стратегию выживания: они наносят ядовитый укус своему партнеру, чтобы временно обездвижить его.Исследование на эту тему опубликовано в журнале Current Biology.Красивый, но жутко опасныйЭтот небольшой ядовитый осьминог обитает в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов, в частности в Австралии, Индонезии, на Филиппинах и в Японии.Имеет довольно скромные размеры — от 10 до 20 сантиметров, включая щупальца, при этом самки могут быть в два-пять раз крупнее самцов.Способны жить на глубине до 75 метров, но предпочитают "селиться" непосредственно у берега, вплоть до полосы прилива.В качестве убежища используют раковины моллюсков, пустые бутылки и пивные банки.Обладает яркой и привлекательной внешностью, способен изменять цвет благодаря клеткам, содержащим хроматофор.Красочные электрические синие кольца, которые загораются в случае опасности, — являются недвусмысленным предупреждением для хищников. Осьминог обладает мощным ядом, способным вызвать смертельный паралич как у добычи, так и у человека.Синекольчатые осьминоги - хищники. В основном употребляют в пищу небольших крабов и креветок, но также могут питаться рыбой, если удается её поймать.Механизм их питания похож на то, как едят пауки — напав на жертву, они прокусывают клювом панцирь, впрыскивают ядовитую слюну, парализуя свою жертву. Через некоторое время высасывают размягчённую плоть, насытившись, оставляют пустой панцирь.Спариваются больше часаКоманда ученых под руководством доктора Вен-Сунг Чунга из Квинслендского института мозга наблюдала за особями в лаборатории, пытаясь лучше понять репродуктивный ритуал. В результате они выявили весьма эффективную и удивительную стратегию для защиты от пожирания после спаривания."Сексуальный каннибализм широко распространен среди головоногих моллюсков", — объясняет доктор Чанг в интервью Guardian. "Отложив яйца, самки перестают питаться примерно на шесть недель и посвящают себя исключительно высиживанию. Поэтому им требуется значительный запас энергии".Чтобы сохранить жизнь, с самого начала процесса самцы кусают определенную сосудистую зону самки.Эти укусы становятся причиной временного паралича у самок, позволяя самцам спариваться в течение 40-75 минут. Введенный токсин постепенно замедляет их дыхание, пока не наступает состояние полной неподвижности.Исследователи отметили, что зрачки у самок сужались и они переставали реагировать на свет. Придя в себя, самки отталкивали своих партнеров и снова могли двигаться."Спаривание заканчивалось, как только самки восстанавливали контроль над своими конечностями и отталкивали самцов", — подчеркивают ученые в своей работе.Хрупкий баланс между размножением и убийствомВозникает закономерный вопрос, а не может ли данное действие окончиться весьма плохо для самок, нанеся существенный вред их здоровью или даже убив?В ходе наблюдавшегося эксперимента ни одна из самок не умерла во время спаривания, хотя у всех сохранились видимые последствия укусов: открытые раны, отеки и шрамы, которыми их наградили самцы.Несмотря на полученные "боевые ранения", самки возобновили кормление на следующий день и отложили яйца, как положено, в течение трех-двадцати девяти дней.Это открытие иллюстрирует сложность эволюционных стратегий в животном царстве, где размножение связано с определенными рисками для одной из сторон. У синекольчатых осьминогов яд превратился не просто в средство защиты, а стал инструментом выживания для продолжения рода.

индийский океан

австралия

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индийский океан, австралия, индонезия