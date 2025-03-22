Круче, чем у богомола. Ученые нашли самый необычный способ заняться сексом
© Getty Images / David Jones - PA ImagesСотрудница Национального центра морской жизни в Бирмингеме изучает синекольчатого осьминога
© Getty Images / David Jones - PA Images
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В животном мире размножение иногда приводит к неожиданным сценариям, когда самки после спаривания просто пожирают своего партнера. Этим грешат богомолы, пауки и некоторые рыбы, попали под раздачу и синекольчатые осьминоги (Hapalochlaena fasciata), головоногие моллюски со светящимися узорами и завораживающим поведением.
© Getty Images / ullstein bildСинекольчатый осьминог в Индонезии
© Getty Images / ullstein bild
Синекольчатый осьминог в Индонезии
Этот морской хищник рискует быть убитым и затем съеденным самкой после спаривания. Однако в данном случае самцы не захотели мириться со столь незавидной участью и выработали интересную стратегию выживания: они наносят ядовитый укус своему партнеру, чтобы временно обездвижить его.
Исследование на эту тему опубликовано в журнале Current Biology.
Красивый, но жутко опасный
Этот небольшой ядовитый осьминог обитает в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов, в частности в Австралии, Индонезии, на Филиппинах и в Японии.
Имеет довольно скромные размеры — от 10 до 20 сантиметров, включая щупальца, при этом самки могут быть в два-пять раз крупнее самцов.
Способны жить на глубине до 75 метров, но предпочитают "селиться" непосредственно у берега, вплоть до полосы прилива.
© Getty Images / AuscapeСинекольчатый осьминог в Австралии
© Getty Images / Auscape
Синекольчатый осьминог в Австралии
В качестве убежища используют раковины моллюсков, пустые бутылки и пивные банки.
Обладает яркой и привлекательной внешностью, способен изменять цвет благодаря клеткам, содержащим хроматофор.
Красочные электрические синие кольца, которые загораются в случае опасности, — являются недвусмысленным предупреждением для хищников. Осьминог обладает мощным ядом, способным вызвать смертельный паралич как у добычи, так и у человека.
Синекольчатые осьминоги - хищники. В основном употребляют в пищу небольших крабов и креветок, но также могут питаться рыбой, если удается её поймать.
© Getty Images / Brent DurandСинекольчатый осьминог
© Getty Images / Brent Durand
Синекольчатый осьминог
Механизм их питания похож на то, как едят пауки — напав на жертву, они прокусывают клювом панцирь, впрыскивают ядовитую слюну, парализуя свою жертву. Через некоторое время высасывают размягчённую плоть, насытившись, оставляют пустой панцирь.
Спариваются больше часа
Команда ученых под руководством доктора Вен-Сунг Чунга из Квинслендского института мозга наблюдала за особями в лаборатории, пытаясь лучше понять репродуктивный ритуал. В результате они выявили весьма эффективную и удивительную стратегию для защиты от пожирания после спаривания.
CC BY-SA 2.0 / palg1305 / University of Queensland, Brisbane, AustraliaКвинслендский университет в Австралии
Квинслендский университет в Австралии
"Сексуальный каннибализм широко распространен среди головоногих моллюсков", — объясняет доктор Чанг в интервью Guardian. "Отложив яйца, самки перестают питаться примерно на шесть недель и посвящают себя исключительно высиживанию. Поэтому им требуется значительный запас энергии".
Чтобы сохранить жизнь, с самого начала процесса самцы кусают определенную сосудистую зону самки.
Эти укусы становятся причиной временного паралича у самок, позволяя самцам спариваться в течение 40-75 минут. Введенный токсин постепенно замедляет их дыхание, пока не наступает состояние полной неподвижности.
© Getty Images / ateseСинекольчатый осьминог
© Getty Images / atese
Синекольчатый осьминог
Исследователи отметили, что зрачки у самок сужались и они переставали реагировать на свет. Придя в себя, самки отталкивали своих партнеров и снова могли двигаться.
"Спаривание заканчивалось, как только самки восстанавливали контроль над своими конечностями и отталкивали самцов", — подчеркивают ученые в своей работе.
Хрупкий баланс между размножением и убийством
Возникает закономерный вопрос, а не может ли данное действие окончиться весьма плохо для самок, нанеся существенный вред их здоровью или даже убив?
© Getty Images / ullstein bildСинекольчатый осьминог в Индонезии
© Getty Images / ullstein bild
Синекольчатый осьминог в Индонезии
В ходе наблюдавшегося эксперимента ни одна из самок не умерла во время спаривания, хотя у всех сохранились видимые последствия укусов: открытые раны, отеки и шрамы, которыми их наградили самцы.
Несмотря на полученные "боевые ранения", самки возобновили кормление на следующий день и отложили яйца, как положено, в течение трех-двадцати девяти дней.
© Getty Images / Brandi Mueller/Stocktrek ImagesСинекольчатый осьминог
© Getty Images / Brandi Mueller/Stocktrek Images
Синекольчатый осьминог
Это открытие иллюстрирует сложность эволюционных стратегий в животном царстве, где размножение связано с определенными рисками для одной из сторон. У синекольчатых осьминогов яд превратился не просто в средство защиты, а стал инструментом выживания для продолжения рода.