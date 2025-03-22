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Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье, пишет Telegraph - РИА Новости, 22.03.2025
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22:41 22.03.2025
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Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье, пишет Telegraph
Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье, пишет Telegraph - РИА Новости, 22.03.2025
Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье, пишет Telegraph
Украинские беженцы испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья в Великобритании из-за неопределенности с продлением визы, сообщает газета... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:41:00+03:00
2025-03-22T22:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские беженцы испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья в Великобритании из-за неопределенности с продлением визы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведенного Бирмингемским университетом. Как указывает газета, по специальным программам для беженцев с Украины визу в Великобритании получили около 220 тысяч украинцев, срок ее действия составляет три года. Прием заявлений на продление визы открылся еще 4 февраля, однако период ожидания решения создает "большую неопределенность", добавляет Telegraph. "Четверо из десяти (украинцев - ред.), получивших убежище, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье, потому что они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании после марта", - говорится в публикации издания. Согласно исследованию, результаты которого приводит Telegraph, о планах подать запрос на продление визы заявили 94% опрошенных украинских беженцев, а у 74% срок действия виз истекает до июля. При этом порядка 41% сказали, что потеряли возможность трудоустройства или продвижения по службе, ещё 22% заявили, что "их трудовой договор не продлили". В свою очередь, 26% не смогли продлить аренду. "Двадцать четыре процента (украинских беженцев - ред.) сказали, что не смогли заключить новый контракт об аренде жилья", - отмечает газета. Исследование было проведено среди 1133 украинских беженцев в Великобритании, сроки его проведения не указываются. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне кризиса. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. По состоянию на 17 декабря прошлого года, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу, из них более 218 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД королевства.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье, пишет Telegraph

Telegraph: украинские беженцы в Британии могут потерять работу и жилье из-за виз

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские беженцы испытывают трудности с трудоустройством и сохранением жилья в Великобритании из-за неопределенности с продлением визы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведенного Бирмингемским университетом.
Как указывает газета, по специальным программам для беженцев с Украины визу в Великобритании получили около 220 тысяч украинцев, срок ее действия составляет три года. Прием заявлений на продление визы открылся еще 4 февраля, однако период ожидания решения создает "большую неопределенность", добавляет Telegraph.
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"Четверо из десяти (украинцев - ред.), получивших убежище, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье, потому что они не смогли доказать работодателям и арендодателям, что смогут остаться в Великобритании после марта", - говорится в публикации издания.
Согласно исследованию, результаты которого приводит Telegraph, о планах подать запрос на продление визы заявили 94% опрошенных украинских беженцев, а у 74% срок действия виз истекает до июля.
При этом порядка 41% сказали, что потеряли возможность трудоустройства или продвижения по службе, ещё 22% заявили, что "их трудовой договор не продлили". В свою очередь, 26% не смогли продлить аренду.
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"Двадцать четыре процента (украинских беженцев - ред.) сказали, что не смогли заключить новый контракт об аренде жилья", - отмечает газета.
Исследование было проведено среди 1133 украинских беженцев в Великобритании, сроки его проведения не указываются.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне кризиса. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
По состоянию на 17 декабря прошлого года, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу, из них более 218 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД королевства.
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