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Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 22.03.2025 (обновлено: 00:38 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006610471.html
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области - РИА Новости, 22.03.2025
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области
Силы российской ПВО уничтожили более десяти беспилотников на юге Воронежской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:36:00+03:00
2025-03-22T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силы российской ПВО уничтожили более десяти беспилотников на юге Воронежской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев.Ранее он сообщал, что несколько беспилотников уничтожены и подавлены силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было."На территории региона продолжается отражение атаки БПЛА. Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.Гусев добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области

Гусев: более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силы российской ПВО уничтожили более десяти беспилотников на юге Воронежской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев.
Ранее он сообщал, что несколько беспилотников уничтожены и подавлены силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было.
"На территории региона продолжается отражение атаки БПЛА. Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.
Гусев добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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