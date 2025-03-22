https://ria.ru/20250322/bespilotniki-2006610471.html
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области - РИА Новости, 22.03.2025
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области
Силы российской ПВО уничтожили более десяти беспилотников на юге Воронежской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T00:36:00+03:00
2025-03-22T00:36:00+03:00
2025-03-22T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силы российской ПВО уничтожили более десяти беспилотников на юге Воронежской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев.Ранее он сообщал, что несколько беспилотников уничтожены и подавлены силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области. Пострадавших и разрушений не было."На территории региона продолжается отражение атаки БПЛА. Дежурными силами ПВО на юге области были обнаружены и уничтожены еще более 10 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.Гусев добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250321/vzryvy-2006603528.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области
Гусев: более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области