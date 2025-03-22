https://ria.ru/20250322/anvar-2006666892.html

"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область

"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2025

"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область

Подразделение "Анвар" уничтожает противника, обстреливающего Белгородскую область, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:37:00+03:00

2025-03-22T15:37:00+03:00

2025-03-22T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ, 22 мар – РИА Новости. Подразделение "Анвар" уничтожает противника, обстреливающего Белгородскую область, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. "Уничтожаем противника в Сумской области, который обстреливает Белгородскую область. Работаем по расчетам FPV-дронов противника и по его артиллерии. Именно на них сделало ставку украинское командование", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Лютый". На кадрах видно, как дрон на оптоволокне поражает здание, где укрылся расчет FPV-дронов противника. Следом прямым попаданием был уничтожен склад противника с боеприпасами. Кроме того, "Анвар" дронами на оптоволокне уничтожил минометный расчет ВСУ, который для маскировки переоделся в гражданскую одежду. Подразделение "Анвар" вместе с братскими подразделениями ведут работу по уничтожению противника на российской территории и в прилегающих украинских областях. ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклиниться на территорию Белгородской области, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

https://ria.ru/20241121/bpla-1984929852.html

белгородская область

россия

сумская область

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Кадры работы подразделения "Анвар" в Белгородской области Подразделение "Анвар" уничтожает противника, обстреливающего Белгородскую область, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. "Работаем по расчетам FPV-дронов противника и по его артиллерии. Именно на них сделало ставку украинское командование", - рассказал РИА Новости боец с позывным "Лютый". 2025-03-22T15:37 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины