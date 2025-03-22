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"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/anvar-2006666892.html
"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2025
"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область
Подразделение "Анвар" уничтожает противника, обстреливающего Белгородскую область, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:37:00+03:00
2025-03-22T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ, 22 мар – РИА Новости. Подразделение "Анвар" уничтожает противника, обстреливающего Белгородскую область, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. "Уничтожаем противника в Сумской области, который обстреливает Белгородскую область. Работаем по расчетам FPV-дронов противника и по его артиллерии. Именно на них сделало ставку украинское командование", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Лютый". На кадрах видно, как дрон на оптоволокне поражает здание, где укрылся расчет FPV-дронов противника. Следом прямым попаданием был уничтожен склад противника с боеприпасами. Кроме того, "Анвар" дронами на оптоволокне уничтожил минометный расчет ВСУ, который для маскировки переоделся в гражданскую одежду. Подразделение "Анвар" вместе с братскими подразделениями ведут работу по уничтожению противника на российской территории и в прилегающих украинских областях. ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклиниться на территорию Белгородской области, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
https://ria.ru/20241121/bpla-1984929852.html
белгородская область
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Кадры работы подразделения "Анвар" в Белгородской области
Подразделение "Анвар" уничтожает противника, обстреливающего Белгородскую область, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. "Работаем по расчетам FPV-дронов противника и по его артиллерии. Именно на них сделало ставку украинское командование", - рассказал РИА Новости боец с позывным "Лютый".
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белгородская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
"Анвар" уничтожает подразделения ВСУ, обстреливающую Белгородскую область

"Анвар" уничтожает БПЛА и артиллерию ВСУ, обстреливающие Белгородскую область

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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ, 22 мар – РИА Новости. Подразделение "Анвар" уничтожает противника, обстреливающего Белгородскую область, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Уничтожаем противника в Сумской области, который обстреливает Белгородскую область. Работаем по расчетам FPV-дронов противника и по его артиллерии. Именно на них сделало ставку украинское командование", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Лютый".
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На кадрах видно, как дрон на оптоволокне поражает здание, где укрылся расчет FPV-дронов противника. Следом прямым попаданием был уничтожен склад противника с боеприпасами. Кроме того, "Анвар" дронами на оптоволокне уничтожил минометный расчет ВСУ, который для маскировки переоделся в гражданскую одежду.
Подразделение "Анвар" вместе с братскими подразделениями ведут работу по уничтожению противника на российской территории и в прилегающих украинских областях.
ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклиниться на территорию Белгородской области, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено.
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