https://ria.ru/20250322/alaudinov-2006623603.html

Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами

Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами - РИА Новости, 22.03.2025

Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами

Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", считает командир... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T06:58:00+03:00

2025-03-22T06:58:00+03:00

2025-03-22T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

апти алаудинов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа. "Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС "Суджа" - ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия", - сказал Алаудинов РИА Новости. По мнению командира спецназа "Ахмат", ВСУ должны воевать с военными, а не с инфраструктурой и мирными жителями. "Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители - бьют по ним, газораспределительные (станции – ред.), по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006581668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алаудинов: война с гражданской инфраструктурой – "моральное уродство" Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", заявил РИА Новости Алаудинов. 2025-03-22T06:58 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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апти алаудинов, вооруженные силы украины