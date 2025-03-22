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Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:58 22.03.2025 (обновлено: 08:35 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/alaudinov-2006623603.html
Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами
Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами - РИА Новости, 22.03.2025
Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами
Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", считает командир... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T06:58:00+03:00
2025-03-22T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
апти алаудинов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа. "Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС "Суджа" - ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия", - сказал Алаудинов РИА Новости. По мнению командира спецназа "Ахмат", ВСУ должны воевать с военными, а не с инфраструктурой и мирными жителями. "Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители - бьют по ним, газораспределительные (станции – ред.), по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006581668.html
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Алаудинов: война с гражданской инфраструктурой – "моральное уродство"
Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", заявил РИА Новости Алаудинов.
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апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов назвал ВСУ после подрыва ГИС Суджа моральными уродами

Алаудинов: ВСУ после подрыва ГИС Суджа являются моральными уродами

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КУРСК, 22 мар - РИА Новости. Подрыв газоизмерительной станции "Суджа" является агонией киевского режима, а его война с гражданской инфраструктурой – "моральным уродством", считает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По данным Минобороны РФ, ночью 21 марта украинские войска осуществили подрыв газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, которая находилась под их контролем с 7 августа.
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"Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. Ну, молодцы, убили (уничтожили ГИС "Суджа" - ред.). Что с этого? Что можно поменять таким образом? Ну это реально, я скажу, люди, у которых агония. И вот эта агония их заставляет совершать такие действия", - сказал Алаудинов РИА Новости.
По мнению командира спецназа "Ахмат", ВСУ должны воевать с военными, а не с инфраструктурой и мирными жителями.
"Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители - бьют по ним, газораспределительные (станции – ред.), по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды", - сказал Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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