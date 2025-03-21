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Увела Евстигнеева из семьи, а сама сгорела в 48 лет: судьба Лилии Журкиной

Увела Евстигнеева из семьи, а сама сгорела в 48 лет: судьба Лилии Журкиной - РИА Новости, 21.03.2025

Увела Евстигнеева из семьи, а сама сгорела в 48 лет: судьба Лилии Журкиной

Блистательная красавица, разрушившая крепкий брак легенды советского кино Евгения Евстигнеева и Галины Волчек. Женщина, променявшая собственную карьеру на роль... РИА Новости, 21.03.2025

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Блистательная красавица, разрушившая крепкий брак легенды советского кино Евгения Евстигнеева и Галины Волчек. Женщина, променявшая собственную карьеру на роль жены гениального актера. Известная всей театральной Москве Лилия Журкина ушла из жизни, не дожив до 50 лет. Почему союз с гением стал ее личным провалом и чем обернулись для нее интриги блистательного мужа?Девочка с несоветской внешностью, мечтавшая о небеЛилия Журкина появилась на свет 12 октября 1937 года в Москве. Ее мать, учительница начальных классов, рано овдовела и растила дочерей в строгости. После восьмого класса она настояла, чтобы Лилия пошла по ее стопам – в педагогическое училище.И Лиля не подвела — училище окончила с отличием, и даже несколько лет проработала школьной учительницей. Из девушки действительно мог получиться прекрасный педагог — она была начитанной, интеллигентной, разбиралась в классической музыке и живописи, писала стихи. Вот только сама Лилия с детства грезила совсем о другом — мечтала стать летчицей, как знаменитая Марина Раскова.Младшая сестра Лилии, Наталья, выбрала иной путь — вышла замуж за этнического армянина из Лиона и перебралась во Францию. Оттуда она помогала семье, регулярно присылая в Москву посылки с модной одеждой.А сама Лилия неожиданно сделала крутой поворот в судьбе. На одной из дружеских вечеринок она прочла свои стихи и получила неожиданный совет от присутствовавших там студентов театрального вуза — попробовать себя на актерском поприще. Долго не раздумывая, девушка подала документы в студию МХАТа и в 1958 году стала ее студенткой. Что сыграло решающую роль при поступлении? Возможно, удивительная "несоветская" красота Лилии — именно так называли ее типаж в те годы.Первый брак в богемной атмосфереПримерно в это же время Лилия вышла замуж за известного московского скульптора Олега Иконникова. Он был старше на десять лет, имел имя и статус в творческих кругах столицы. Ученик знаменитого Александра Дейнеки, Иконников создал несколько заметных работ, включая памятник Зое Космодемьянской и монументальную композицию у станции метро "1905 года".Олег обожал свою красавицу-жену. Он постоянно лепил ее скульптуры, рисовал портреты и выполнял буквально любую прихоть молодой супруги. Пара жила беззаботной богемной жизнью — их дом всегда был полон гостей, а Лилия слыла веселой и общительной женщиной.Интересный факт: в 1963 году муж повел Лилию в "Современник" на спектакль "Голый король". Гремевшая в то время постановка с участием талантливого Евгения Евстигнеева восхитила начинающую актрису. А вот сам артист, которым восторгалась вся театральная Москва, показался ей тогда "старым и некрасивым".Французский шансонье у ног московской красавицыЗнаменитый французский певец Шарль Азнавур посетил Москву в 1964 году. По удивительному стечению обстоятельств, он привез Журкиной привет от некоего французского доктора, в которого она была когда-то влюблена.Шансонье был так очарован красотой и скромностью Лилии, что пригласил ее на свой концерт, где лично вручил огромный букет цветов, а после звал на банкет. Замужняя Лиля отказалась от приглашения, но, говорят, певец не оставлял попыток добиться ее расположения. По некоторым данным, покоренный Азнавур даже сделал русской красавице предложение руки и сердца. Лилия прохладно отреагировала на ухаживания мэтра и романа так и не случилось.Роковой треугольник: Евстигнеев, Волчек и ЖуркинаОкончив Школу-студию МХАТа, Лилия поступила в "Современник" — театр, где уже сиял Евгений Евстигнеев, артист редкой харизмы и таланта. К тому времени он девять лет состоял в браке с Галиной Волчек, властной руководительницей театра, которая отточила его мастерство, но держала в строгих рамках, и у них рос сын Денис. Устав от наставлений строгой жены, Евстигнеев искал отдушину в обществе молодых актрис. Лилия, с ее утонченной красотой и легким нравом, привлекла его внимание, и чувства вспыхнули мгновенно.Сначала она держалась настороже: брак с Иконниковым трещал по швам, Волчек внушала страх, а разница в возрасте с Евстигнеевым — одиннадцать лет — смущала. Но его искренность и нежность покорили ее. Тайные встречи переросли в страсть, о которой вскоре заговорил весь театр. Слухи дошли до Волчек.На съемках "Строится мост" под Саратовом страсти достигли пика. Волчек вызвала Лилию на откровенный разговор, та призналась в связи, а Евстигнеев ее поддержал. Оскорбленная Галина собрала вещи мужа и отправила его к любовнице. В богемных кругах шептались, что Журкина хладнокровно разрушила семью, но правда была проще — она полюбила. Цена оказалась высокой: травля коллег, тяжелый разрыв с первым мужем, уход из "Современника" и осуждение матери. В 1966 году Лилия стала Евстигнеевой, но тень скандала преследовала Лилию еще долгие годы.Домашний уют и мечты о славеСлава Евстигнеева не облегчала семейный быт. Жилья своего не было — бесконечные переезды по съемным квартирам выматывали. Привыкшая к богеме, Лилия с трудом осваивала стирку рубашек и походы за продуктами. В 1968-м родилась дочь Мария, и 31-летняя Лилия погрузилась в заботы о ребенке, сменив сцену на пеленки. Но такая жизнь первое время ей была по душе.Супруги любили друг друга, а их дом гудел от гостей. Артисты вроде Владимира Сошальского, Михаила Козакова и Олега Ефремова частенько заглядывали на застолья. Лилия встречала хлебосольно, пленяя красотой и бескорыстием. Друзья восхищались: кокетливая, щедрая, всегда в центре внимания.Время шло. Первоначальная семейная идиллия постепенно растворялась в рутине. Эффектная красавица хотела нравиться, жаждала признания и славы.Жизнь в тени славы великого мужаСо временем семейная гармония Лилии и Евгения начала таять. Яркая, эффектная женщина, привыкшая блистать, тяготилась бездействием. Она мечтала о признании, стремилась покорять сцены и экраны, но судьба распорядилась иначе. В кино ее звали редко, да и то лишь в тени мужа — крохотные роли вроде учительницы в "Старом Новом годе" или острой на язык тетки в "Любимой женщине механика Гаврилова". Евстигнеев сиял, а она оставалась фоном.Когда он вслед за Олегом Ефремовым перешел во МХАТ, Лилия последовала за ним, надеясь на новый шанс. Но главный режиссер, еще со времен "Современника" считавший ее посредственностью, ролей не давал. Талант Журкиной так и не раскрылся — ни театр, ни кино не запомнили ее имени. Она просила мужа замолвить слово, но Евстигнеев, занятый в десятках проектов, отвечал отказом, считая это ниже своего достоинства. Его карьера бурлила — "Собачье сердце", "Золотой теленок", а она увядала дома, теряя былой свет.Театральная Москва шепталась: пока Лилия угасала, Евгений, далекий от святости, не раз позволял себе мимолетные интрижки на гастролях. Близкие намекали — он умел отделять семью от "приключений". Лилия в ответ, по слухам, искала утешение в вине.Закат красавицыС годами Лилия все чаще срывалась — ее раздражение перерастало в скандалы. Евгений, избегая бурь, стал реже появляться рядом. Ее вспышки подтачивали обоих: у него пошаливало сердце, у нее аллергия обернулась тяжелым псориазом. Болезненные коросты покрыли тело, и для былой красавицы зеркало стало врагом.Евгений искал спасения — возил жену по клиникам, обращался к знахарям, задействовал связи. Но тщетно. Лилия срывалась, заглушая боль вином, а однажды в отчаянии наглоталась таблеток — ее чудом откачали. В 1983-м грянул новый удар — Евстигнеев серьезно увлекся Ириной Цывиной, молодой актрисой, ровесницей их дочери.В возрасте 48 лет, в 1986 году, Лилия умерла в московской больнице. Дочь Мария настаивает, что "мама умерла своей смертью", но в театральных кулуарах шептались: стресс от измены и угасшая карьера ускорили трагический финал. Некоторые даже говорили о самоубийстве, хотя доказательств этому нет.Что было послеПосле смерти Лилии у Евгения случился второй инфаркт. А спустя пять лет, в 1991 году, он женился на той самой Ирине Цывиной, которая была моложе его на целых 37 лет. Этот брак продлился до смерти Евстигнеева в 1997 году.Похоже, драмы и конфликты не закончились даже со смертью их участников. В 2019 году Денис Евстигнеев, сын от Волчек, похоронил мать рядом с отцом на Новодевичьем кладбище, что вызвало шквал возмущения в обществе. А сводные брат и сестра — Денис и Мария — так и не смогли найти общий язык. Дочь Лилии открыто признавалась, что "родственных чувств нет".

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москва, франция, галина волчек, евгений евстигнеев, лион, шарль азнавур