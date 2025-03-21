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Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 21.03.2025 (обновлено: 05:21 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/zaschita-2006354887.html
Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор
Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор - РИА Новости, 21.03.2025
Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор
Защита украинского пилота Александра Морозова, который, как считает следствие, вместе с еще одним фигурантом Дмитрием Шиманским планировал организацию в России... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:02:00+03:00
2025-03-21T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр морозов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Защита украинского пилота Александра Морозова, который, как считает следствие, вместе с еще одним фигурантом Дмитрием Шиманским планировал организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, обжаловала его приговор, сообщила РИА Новости адвокат Вера Гончарова. "Приговор мы обжаловали", - сказала она. Второй западный окружной военный суд приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме. По решению суда, Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет - в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей. Видео с задержанными пилотами Морозовым и Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.
https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html
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происшествия, россия, александр морозов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Морозов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор

Защита осужденного на 22 года украинского пилота Морозова обжаловала приговор

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Морозов
Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Защита украинского пилота Александра Морозова, который, как считает следствие, вместе с еще одним фигурантом Дмитрием Шиманским планировал организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, обжаловала его приговор, сообщила РИА Новости адвокат Вера Гончарова.
"Приговор мы обжаловали", - сказала она.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Суд признал законным приговор жителю Люберец за подготовку диверсии
Вчера, 05:56
Второй западный окружной военный суд приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме.
По решению суда, Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет - в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей.
Видео с задержанными пилотами Морозовым и Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений.
По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Подполковника запаса в Хабаровском крае приговорили к 13 годам колонии
Вчера, 04:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияАлександр МорозовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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