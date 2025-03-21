https://ria.ru/20250321/zaschita-2006354887.html

Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор

Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор - РИА Новости, 21.03.2025

Защита осужденного украинского пилота Морозова обжаловала приговор

Защита украинского пилота Александра Морозова, который, как считает следствие, вместе с еще одним фигурантом Дмитрием Шиманским планировал организацию в России... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:02:00+03:00

2025-03-21T05:02:00+03:00

2025-03-21T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

александр морозов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Защита украинского пилота Александра Морозова, который, как считает следствие, вместе с еще одним фигурантом Дмитрием Шиманским планировал организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, обжаловала его приговор, сообщила РИА Новости адвокат Вера Гончарова. "Приговор мы обжаловали", - сказала она. Второй западный окружной военный суд приговорил Шиманского и Морозова к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме. По решению суда, Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет - в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей. Видео с задержанными пилотами Морозовым и Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.

https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html

https://ria.ru/20250320/zapas-2006099031.html

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происшествия, россия, александр морозов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)