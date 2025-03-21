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Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста - РИА Новости, 21.03.2025
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15:10 21.03.2025
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Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста
Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста - РИА Новости, 21.03.2025
Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста
Верховная рада Украины на следующей неделе планирует принять законопроект, разрешающий применение огнестрельного оружия и БПЛА против участников массовых... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:10:00+03:00
2025-03-21T15:10:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины на следующей неделе планирует принять законопроект, разрешающий применение огнестрельного оружия и БПЛА против участников массовых беспорядков, сообщил в пятницу украинский телеканал "Прямой". В публикации "Прямого" речь идет о законопроекте №10311, зарегистрированном в декабре 2023 года группой депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Последняя редакция законопроекта была опубликована на сайте Рады в марте 2025 года. "Слуги народа" хотят разрешить разгонять акции протеста огнестрельным оружием и беспилотниками. Что позволяет новая редакция законопроекта №10311 о Нацгвардии: применять огнестрельное оружие, в частности, для прекращения массовых беспорядков, еще и без надлежащего предупреждения об этом митингующих; применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры к участникам беспорядков; маркировать нарушителей во время массовых беспорядков краской, а также использовать беспилотники. Верховная рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого". В первом чтении законопроект был принят в мае 2024 года.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста

На Украине планируют разгонять акции протеста огнестрельным оружием и дронами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины на следующей неделе планирует принять законопроект, разрешающий применение огнестрельного оружия и БПЛА против участников массовых беспорядков, сообщил в пятницу украинский телеканал "Прямой".
В публикации "Прямого" речь идет о законопроекте №10311, зарегистрированном в декабре 2023 года группой депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Последняя редакция законопроекта была опубликована на сайте Рады в марте 2025 года.
«
"Слуги народа" хотят разрешить разгонять акции протеста огнестрельным оружием и беспилотниками. Что позволяет новая редакция законопроекта №10311 о Нацгвардии: применять огнестрельное оружие, в частности, для прекращения массовых беспорядков, еще и без надлежащего предупреждения об этом митингующих; применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры к участникам беспорядков; маркировать нарушителей во время массовых беспорядков краской, а также использовать беспилотники. Верховная рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".
В первом чтении законопроект был принят в мае 2024 года.
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