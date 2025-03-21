Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста
На Украине планируют разгонять акции протеста огнестрельным оружием и дронами
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины на следующей неделе планирует принять законопроект, разрешающий применение огнестрельного оружия и БПЛА против участников массовых беспорядков, сообщил в пятницу украинский телеканал "Прямой".
В публикации "Прямого" речь идет о законопроекте №10311, зарегистрированном в декабре 2023 года группой депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Последняя редакция законопроекта была опубликована на сайте Рады в марте 2025 года.
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"Слуги народа" хотят разрешить разгонять акции протеста огнестрельным оружием и беспилотниками. Что позволяет новая редакция законопроекта №10311 о Нацгвардии: применять огнестрельное оружие, в частности, для прекращения массовых беспорядков, еще и без надлежащего предупреждения об этом митингующих; применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры к участникам беспорядков; маркировать нарушителей во время массовых беспорядков краской, а также использовать беспилотники. Верховная рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Прямого".
В первом чтении законопроект был принят в мае 2024 года.
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